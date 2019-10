Exclusief voor abonnees 1.300 baby's minder, en dat is niet per se slecht nieuws Fien Tondeleir

26 oktober 2019

00u00 0 Familie In 2018 werden 1.300 kinderen minder geboren dan een jaar eerder. Maar dat afnemende babygeluk hoeft niet per se altijd en overal slecht nieuws te zijn.

Voor het achtste jaar op rij daalt het aantal geboortes. In 2017 zagen nog 119.102 jongens en meisjes het levenslicht - toen al 2.000 baby's minder dan een jaar voordien en zelfs zo'n 6.600 minder dan in 2014. Vorig jaar daalde het geboortecijfer opnieuw met 1.300 baby's. Op de laatste dag van het jaar werd afgeklokt op 117.800 geboortekaartjes voor 60.150 jongens en 57.650 meisjes.

Gemiddeld krijgt een vrouw in Vlaanderen nu 1,61 kinderen. Anders gezegd: per twee volwassenen komen geen twee kinderen ter wereld - te weinig dus om een generatie te vervangen. Hoe dat komt, is geweten: meisjes studeren langer, koppels willen vooral eerst genieten in plaats van pampers te verversen, er wordt druk aan een carrière getimmerd en een kind kost een huis, luidt het afschrikwekkende spreekwoord.

