"We willen allemaal supermama's zijn, maar iedereen ploetert" Mamablog 'Drukke Mama's' schopt het op één jaar tijd tot webshop en gemeenschap met bijna 33.500 leden

Nina Dillen

12 april 2018

16u22 0 Familie Het begon als een bescheiden blog om werkende mama's met een hectisch gezinsleven een hart onder de riem te steken, nog geen anderhalf jaar later groeide 'Drukke Mama's' van de Limburgse Kelly Cuppens (35) uit tot een succesvolle webshop en community met bijna 33.500 leden. " Moeders kennen mij echt als 'Kelly van Drukke Mama's'."

In haar vrije tijd een passie voor schrijven combineren met advies aan drukbezette moeders. Dat had Kelly Cuppens uit Zonhoven in gedachten toen ze begin 2017 de blog en Facebookgroep 'Drukke Mama's' uit de grond stampte. "Ik hoopte toen stiekem dat ik op een jaar tijd 1.000 leden bijeen zou sprokkelen in mijn Facebookgroep," vertelt Kelly, zelf moeder van twee kinderen van 4 en 1,5. "Maar die doelstelling had ik tot mijn eigen verbazing al na drie weken bereikt." Het ledenaantal dikte nog eens fors aan toen Kelly een jaar geleden begon met maandelijkse weggeefacties om moeders in de bloemetjes te zetten. Mama's plaatsen daarbij kinderspullen die ze niet meer nodig hebben in de Facebookgroep en kiezen elke eerste zondag van de maand een winnaar uit de leden van de groep. "Het concept sloeg zo aan dat er ook handelaars op de kar sprongen die cadeaubons wilden wegschenken. Na één jaar zat ik plots aan 30.000 leden."

