"We vinden mannen die meer thuis willen blijven met de kinderen ambitieloos" Babette Rijkhoff

15 maart 2018

08u37 0 Familie Zijn alle vrouwelijke managers bitches? En mannelijke kleuterleiders softies? Of zijn dit slechts achterhaalde stereotypes? Wij spraken hoogleraar sociale en organisatiepsychologie Belle Derks erover.

Eerst een raadsel. Vader en zoon zitten samen in de auto en krijgen een ernstig ongeluk. Vader is op slag dood en de zoon wordt zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De jongen ligt op de operatietafel, de chirurg buigt zich over hem heen en zegt: 'Deze patiënt opereer ik niet, het is mijn zoon.' Rara, hoe kan dat? Belle Derks: "Als je het eenmaal weet, snap je niet waarom je er niet op kwam dat de moeder de chirurg is."

It’s a man's world

"De werkstandaard komt uit een vroegere mannenwereld", legt Derks uit. "Laat ik het dicht bij huis houden. De wetenschap. Wanneer iemand onderzoek wil doen dan vinden we dat diegene aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Je moet competitief zijn en vooral niet bescheiden. Je moet kunnen ventileren waarom jouw ideeën vernieuwend zijn en werk moet altijd prioriteit hebben. Deze ideeën komen uit een tijd waarin de wetenschap vooral uit mannen bestond, en bovendien een tijd waarin binnen gezinnen één iemand werkte en één iemand thuis was."

"Tegenwoordig zijn er steeds meer vrouwen in de wetenschap die minder geneigd zijn dan mannen om zichzelf te promoten. Bovendien hebben wetenschappers vaak een partner die ook werkt. Er is een minder traditionele rolverdeling, waardoor het minder makkelijk is om al je tijd aan werk te besteden. Zowel voor vrouwen áls voor mannen. Is het dan nog wel handig om de ‘excellentie’ van wetenschappers af te lezen uit het aantal uren dat zij in hun werk stoppen of de mate waarin zij hun prestaties over het voetlicht weten te brengen? Dit is een debat dat beide seksen aangaat."

Wanneer je een andere kant kiest, dan levert dat weerstand op. Niet alleen in werk, ook in een relatie. Belle Derks

Mannen die meer thuis willen zijn, hebben geen ambitie

"We vinden het sufferds", zegt Derks over mannen die wat meer thuis willen blijven met de kinderen. "Uit onderzoek blijkt dat we onbewust aannemen dat mannen die thuis willen blijven met de kinderen geen ambitie hebben. En denk eens aan de lagere school. Stel je een man voor. Dan is het al snel de directeur of de meester in groep acht. Nooit is het de kleuterleider. Maar als mannen dit wel zijn, dan vinden we dat toch een beetje vreemd. Mannen worden vaak gepusht richting een functie met meer status, terwijl vrouwen gestimuleerd worden verzorgende rollen op zich te nemen."

"Wanneer je een andere kant kiest, dan levert dat weerstand op. Niet alleen in werk, ook in een relatie. Wat nou als een vrouw succesvoller is dan haar mannelijke partner? Dan wordt er gedacht: zij zal wel de broek aanhebben. En zij zal wel een ijzige dame zijn. Mensen zijn vaak tegen stereotypes en willen geëmancipeerd zijn, maar ondertussen denken ze: zo’n relatie kan nooit goed gaan. Zij liever dan ik."

Vrouwen moeten zich als mannen gedragen

Derks: "Het is een mannenwereld, dus vrouwen moeten zich meer als een man gedragen, wordt er gezegd. Uit allerlei onderzoek blijkt echter dat er raar tegenaan wordt gekeken als een vrouw dit doet. Wanneer een man streng is, dan vinden we hem krachtig, maar als een vrouw streng is dan is ze een bitch en moet ze eerst maar eens gaan werken aan haar sociale vaardigheden. Of als een vrouw boos wordt, dan heeft ze haar emoties niet onder controle, terwijl we een boze man sterk vinden."

"Een discussie tussen twee mannen vinden we oké, maar wanneer twee vrouwen discussiëren interpreteren we dat gauw als een catfight. Vrouwen die over loon onderhandelen zeuren; mannen die dat doen zijn zelfverzekerd en krijgen vaak meer geld, bewijst onderzoek. Ik stel het zwart wit, maar dit soort processen spelen nog steeds een rol in hoe we mannen en vrouwen beoordelen."

Binnen deze generatie zijn stereotypes alleen met grote maatregelen als quota te veranderen Belle Derks

Hoe draaien we dit om? Hoe pakken we dit aan?

Daar is geen simpel antwoord op, zegt Derks. "Als individuele vrouw kun je denken, I’m screwed. Maar het bewust zijn van deze processen is stap één. Ook al is het moeilijk te herkennen in je eigen persoonlijke leven. Daarnaast zijn quota belangrijk, zodat in korte tijd meer vrouwen komen op hogere posities en onze stereotypes gaan veranderen. Wat ik hoopvol vind: kinderen die opgroeien met ouders die gelijkwaardig werken en dingen thuis doen, hebben zelf minder sterke gender stereotypes. Dochters van vaders die veel thuis zijn kiezen bijvoorbeeld eerder voor een ‘mannenstudie’ in de bètawetenschappen. Kortom, binnen deze generatie zijn stereotypes alleen met grote maatregelen als quota te veranderen, maar voor de volgende generatie is er meer hoop."