“Wat moet ik hier nu mee?” De opruimcoach legt uit wat je best doet met al die cadeaus Valérie Wauters

03 januari 2020

07u54 0

De feestdagen zijn voorbij, de cadeau’s uitgedeeld. Kreeg jij dit jaar een cadeau waarvan je dacht ... ‘wat moet ik hier nu mee’? Dan weet opruimcoach Tina Favache raad.

- “Als je een cadeau vandaag niet leuk vindt, zal je het binnen 3 maand ook niet leuk vinden. Het in de kast steken heeft dus geen enkel nut. Probeer je cadeau te verkopen via een tweedehandssite, of doe er iemand anders een plezier mee. Opgelet! Vraag het wel eerst aan de persoon in kwestie, en zadel hem/haar er niet gewoon mee op.”

- “Gebruik cadeaubons altijd zo snel mogelijk. Boek dat weekendje of die saunabeurt, ook al is het pas voor binnen 6 maand. Als het vast ligt vergeet je de bon niet en werkt dit motiverend. Indien je de bon specifiek voor bijvoorbeeld je verjaardag wil gebruiken, hang hem dan in je zicht op de koelkast of aan je prikbord. Zet sowieso een maand voor de vervaldatum van de bon een nota in je agenda dat hij gaat vervallen zodat je nog tijdig actie kan ondernemen.”

- “Kleding gekregen? Doe de etiketjes eraf en hang het direct mooi tussen je andere kledij. Zo zet het aan om te dragen en te combineren.”

- “Parfum gekregen? Doe de flacon uit het doosje en zit binnen handbereik voor wanneer je je klaarmaakt. Anders blijft het flesje gegarandeerd nog een jaar ongeopend in de kast staan.”

- “Kreeg je iets dubbel? Soms is het gewoon beter dit eerlijk te zeggen en te informeren of de persoon die je het cadeau gaf het aankoopbonnetje nog heeft. De gever zal best wel begrijpen dat je er liever iets echt nuttig mee aanschaft in plaats van iets dubbel in de kast te hebben.”

Tina Favache is opruimcoach. Volg haar via Facebook of via haar website.