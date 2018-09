"Vraag vooral niet 'hoe was het vandaag op school?'" Zo overleven jij en je kind de eerste schooldag Jolien Lelièvre

02 september 2018

15u43

Morgen gaat het nieuwe schooljaar van start en dat is voor de meeste kinderen altijd even spannend. Vooral voor de kinderen die voor het eerst naar school gaan, zorgt het voor extra druk. Pedagogen wijzen er daarom op dat het belangrijk is om je kind mentaal goed voor te bereiden op de eerste schooldag.

Een van de tips van pedagogen is om je kind niet alleen de school binnen te laten gaan. “Ik raad ouders vaak aan om mee naar de school te gaan op de eerste dag, zeker als het over jongere kinderen gaat in de kleuter- of basisschool. Ga even mee binnen in de school en neem de tijd om even mee naar de klas te gaan”, zegt Pedagoog Bert Smits.

Maar ook de dagen nadien geeft je je kind best nog wat extra aandacht. “Wat ook belangrijk is, zeker de eerste dagen, is dat je interesse toont als je kind thuiskomt. Maar vraag zeker niet ‘Hoe was het op school?’. Dat is de slechtste vraag die je kan stellen. Veel kinderen kunnen er niet op antwoorden. Je kan beter specifieke vragen te stellen, zoals ‘Wat vond je vandaag het leukst?’ of ‘Heb je nieuwe vriendjes gemaakt?’. Zulke vragen helpen om het gesprek op gang te trekken.”