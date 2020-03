“Vergeet niet dat tijd samen ook mooi cadeautje is”

Familie Productief thuiswerken? Dan houden we onze kroost toch wel even zoet met een nieuwe Playstationspelletje, zeker. Of met een grote trampoline in de tuin. Ja, er wordt verwend tijdens deze lockdown. “Geen probleem, maar vergeet niet dat tijd ook een mooi cadeautje is”, zeggen experts.

Halsoverkop moeten telewerken in combinatie met een kroost die óók plots thuis zit van school, vraagt om creatieve oplossingen. Om zoethoudertjes ook, om, al is het maar een uurtje, in volle focus te kunnen doorwerken. Dat de verkoop van trampolines piekt, die van dozen Lego ook ongelofelijk de hoogte in gaat en die van games door z’n dak gaat, doet vermoeden dat kinderen in Vlaanderen serieus verwend worden.

Nood breekt wet in lockdown. Voor de kinderen én voor het stresslevel van de ouders. Want terwijl dat verwennen in ‘normale’ tijden misschien wel her en der een bedenkelijke blik zou opleveren, is dat nu niet het geval. “Ouders hébben stress, we moeten hen nu vooral geen schuldgevoel gaan aanpraten”, zegt pedagoog Pedro De Bruyckere. “Ik denk niet dat het kwaad kan om kinderen af en toe een lichtpuntje te geven.” Dat zegt ook kinderpsycholoog Klaar Hammenecker: “Er zijn immers ook veel dingen die ze moeten missen. Een uitstapje naar het zwembad zit er niet meer in, bijvoorbeeld.”

Corona-co-ouderschap

Uiteraard zit er een ‘maar’ aan het zoethoudertjesverhaal. Want een evenwicht in al dat verwennen is wel nodig. “Wie zich nu al te pletter heeft gekocht: succes in de komende weken”, lacht De Bruyckere. Hammenecker vult aan: “Op dit moment brokkelt de illusie dat we even productief aan het werk kunnen blijven met een stel koters op de achtergrond, stilaan af. We zochten naar oplossingen in de vorm van een trampoline of een gameconsole, maar we moeten aanvaarden dat we tijdelijk in een nieuw soort realiteit terecht komen. Je kan niet voltijds werknemer, mama en juf zijn. Eens we onze tijd anders hebben leren indelen- we spreken al van corona-co-ouderschap (lacht) wanneer ouders elkaar afwisselen in werk- en opvangtijd- zal die koopdrang vanzelf verminderen.”

Tot slot: zo’n verwennerij hoeft niet steeds materialistisch te zijn. “Kinderen zitten momenteel met behoeftes die fundamenteler zijn dan een trampoline”, benadrukt Hammenecker. “Tijd samen, geruststelling, aandacht... Die kan je niet kopen op bol.com. Vergeet dat niet uit het oog. Een telefoontje naar oma of samen een aperitiefje klaarmaken is soms òòk een beloning. ”

Lees ook: Op spoed met Roos Vormer, deel 3: “Als je niet meer het gevoel hebt dat je aan het verdrinken bent, geeft je dat veel energie”