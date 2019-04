“Tussen jou en je lief is het wel eens gezelliger geweest”: jouw horoscoop voor deze week Esther van Heerebeek-Spijkers

15 april 2019

07u53 0 Familie Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Met planeet Jupiter aan je zijde ben je zeer positief gestemd en erg ondernemend. Je gaat deze week niet afwachten of bij de pakken neerzitten. Je neemt initiatief wanneer je iets wil bereiken of je stapt op iemand af wanneer je iemand ziet zitten. Deze proactieve houding kan je veel brengen. Je boekt het ene positieve resultaat na het andere.

Stier 22-4 t/m 21-5

Dit wordt een zeer hectische week voor je, Stier en dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Vooral wanneer je door tijdsdruk niet de kwaliteit kunt leveren die jij zo belangrijk vindt. Toch is dit een overtuiging die vooral bij jezelf ligt. Want je collega’s of leidinggevende zijn content met wat jij doet en neerzet.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Tussen jou en je lief is het wel eens gezelliger geweest. De irritaties lopen soms hoog op en het is een en al gemopper. Jullie zijn het totaal niet eens met elkaar en niemand is bereid tot een compromis. Geef het goede voorbeeld en doe wat water bij de wijn. Dan zal hij eerder geneigd zijn dat ook te doen.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Vooral wanneer je met vrienden of familie afspreekt, heb je een toptijd. Er valt veel bij te kletsen en dat doet je goed. Zorg dus dat je alle tijd hiervoor neemt. Je job verloopt wat minder voorspoedig. Hoe zeer je ook je best doet, je krijgt niet altijd het gewenste resultaat en daar wordt je onzeker van.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Niet alles verloopt deze week volgens plan, Leeuw. Zowel thuis als op je werk. Toch laat jij je daardoor niet uit het veld slaan. Met planeet Jupiter aan je zijde, blijf jij een optimistische blik houden en steeds weer oplossingen zoeken. Dat zorgt ervoor, dat het uiteindelijk allemaal goed komt en dat de resultaten positief zijn.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je kunt deze week het gevoel krijgen dat je je in een spagaat bevindt. Met één voet thuis en één op het werk. Je bent op beide plekken niet volledig aanwezig en dat heeft niet alleen effect op de resultaten maar ook op je energielevel. Je kunt beter een ding goed doen dan twee dingen half.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Na een dip in je relatie, breekt er nu een positievere tijd aan. Je kunt weer lachen met je lief en je vindt het leuk om tijd met hem door te brengen. Het is daarom goed om de komende dagen extra quality time in te lassen. Ben je nog single, dan heb je daar nu niet meer zo’n moeite mee.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Thuis verloopt de week positiever dan op je werk, Schorpioen. Je weet met je lief goede afspraken te maken en daardoor loopt het allemaal wel. Dat is op je werk niet het geval. Je komt het ene na het andere obstakel tegen waar je niet meteen een oplossing voor hebt. Zelfs erover praten wil niet meteen helpen.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Deze week neem je je relatie eens goed onder de loep. Irritaties of frustraties komen naar de oppervlakte en je wilt dat graag oplossen. Het is zaak dat je je lief hierbij betrekt, want je kunt relatieproblemen nu eenmaal niet in je eentje oplossen! Neem de tijd voor elkaar en een goed gesprek. Dan komt het wel in orde.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Dit is een goede week om een (dure) aankoop te doen of uitgebreid te gaan shoppen. Met planeet Venus aan je zijde heb je nu genoeg te besteden en de smaak om prachtige items uit te zoeken. Ook is de kans op een koopje groot of een goede onderhandelingspositie. Doe er dus vooral je voordeel mee.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Deze week ben je graag alleen. Soms tot groot ongenoegen van je lief. Toch doe je dit niet expres, je vindt het gewoon heerlijk om in gedachten te vertoeven en je eigen ding te doen. Vertel hem dat, dan weet hij tenminste dat het niet aan hem ligt. Op deze manier wordt hij namelijk een beetje (onnodig) onzeker.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Fasten your seatbelts, Vissen! Er staat je namelijk een zeer drukke en turbulente week te wachten. Reken op veel afspraken, bezoekjes en werk. Het is niet gek dat je op een gegeven moment het overzicht kwijtraakt en doodmoe achter blijft. Daarom is het zaak dat je op tijd aan de rem trekt en ook eens iets afzegt.