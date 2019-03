“Toen het jongetje dat uitgescholden werd met krokodillentranen voor me stond, brak m’n hart”: redactrice Nele trok een namiddag op met dakloze kinderen



Nele Annemans

01 maart 2019

14u06 1 Familie Deze week is het week van de vrijwilliger. Elke dag maakt één van onze redacteurs zich nuttig door een vorm van vrijwilligerswerk uit te voeren. Vandaag is het de beurt aan redactrice Nele, die samen met Hobo vzw een activiteit voor dakloze kinderen ging begeleiden.

Ik en jonge kinderen: het is op z’n zachtst gezegd nooit een match made in heaven geweest. Het hoge stemmetje dat in elke ouder blijkbaar schuilt is me volledig vreemd, het donderse gejoel wil me instant naar valium laten grijpen en m’n slaap - althans het rustig ontwaken - is me heilig. Voor een carrière in het onderwijs heb ik dan ook vriendelijk gepast. Al heb ik tijdens mijn korte onderwijscarrière - ja hoor, ik ben officieel ook leerkracht secundair onderwijs plastische opvoeding en project kunstvakken - ook ontdekt dat er wel een zorgend typetje in me schuilt, dat mensen, en dus ook kinderen, wil helpen. Toen ik online de vacature tegenkwam van ‘enthousiaste begeleiders gezocht voor activiteiten met dakloze kinderen’, dacht ik dan ook: dit moét ik doen, ook al is het woordje enthousiast misschien lichtjes overdreven.

Meteen wordt duidelijk dat er een brok organisatorisch vermogen nodig is om de speelnamiddagen in goede banen te leiden. Eén vrijwilliger zegt af, een andere moet vroeger door, kinderen moeten vroeger opgehaald worden ... Toch leidt Lina die als vaste medewerker aan de slag is voor Hobo vzw alles in goede banen. Mijn taak voor vandaag? De kinderen ophalen in de verschillende centra en mee begeleiden tot aan Ketmet, het grootste overdekte speelplein in Brussel. Daar meehelpen met de activiteiten die door Cultureghem op poten gezet zijn en daarna de kinderen weer terugbrengen.

Wanneer ik de andere begeleiders ontmoet, zakt de moed me al een beetje in de schoenen. “Ja, het is soms erg moeilijk op straat, met die hele bende kinderen” of “Het verloopt soms erg chaotisch” doen me met een klein hartje vertrekken naar het eerste centrum. Dolenthousiast vliegen enkele kinderen rond een van de andere begeleiders en toen ze me voorstelde “Dit is Nele”, klampte meteen een meisje m’n hand vast. Mijn eerste kleine vreugdedansje was een feit. We maken nog een aantal stops bij enkele andere centra en trekken – tegen mijn verwachtingen in - gemoedelijk, allemaal twee per twee en hand in hand richting Ketmet.

Aangekomen zetten alle kinderen, buiten het meisje dat mijn hand nog altijd vastklampt, de spurt in richting het grote speelplein. Er is van alles voorzien: een kookeiland, een muziek- en knutselhoek, badminton-, basketbal- en volleybalgelegenheden, een grote houten speelbox ... Er verschijnt een gelukzalige glimlach op de kinderen hun gezicht. Het is echt ontroerend om te zien hoe gelukkig kinderen kunnen zijn met een simpele trommel die gemaakt is uit een lege sauspot, een geïmproviseerd Twisterspel uit een laken en enkele geplastificeerde papieren, een bowlingspel met gevulde petflessen of het maken van tomatensap met overschotten van de Abattoirmarkt.

Alles verloopt erg georganiseerd en ook de kinderen zijn erg braaf en lief. Hetzelfde meisje dat m’n hand tijdens onze wandeling vasthield, speldt me ietsje later zelfs een tekening op. “Jouw haar is zo mooi. Ik had vorig jaar ook een carré”, zegt ze al lachend. Ik smelt en beetje bij beetje beginnen zelfs mijn - dacht ik doodgevroren - eierstokken te rammelen.

Tot er plots, een halfuurtje voor het einde en net tijdens een snackmoment, een opstootje is tussen twee groepen jongens. Een jongetje had iets kwetsend over een ander jongetje zijn moeder geroepen. De kinderen barsten in woede uit en zijn een tijdje amper uit elkaar te houden. Er wordt getrokken, geduwd, gescholden en zelfs tranen beginnen te vloeien. Toen het jongetje dat uitgescholden werd met krokodillentranen voor me stond, brak m’n hart. In duizend stukjes. Mijn adem stokte en ik kon zelf m’n tranen nog maar net bedwingen.

“We gaan naar huis”, roept een van de begeleiders. Een zinnetje dat bij mij door merg en been gaat. Want deze kinderen gaan helemaal niet naar huis, ik daarentegen ben maar een paar metrohaltes verwijderd van mijn thuis en luxeleventje. Als we de laatste groep kindjes afzetten aan de opvang van het Rode Kruis, klampen twee moeders ons aan. “Merci, merci, merci.” Mijn hart breekt opnieuw, niet in duizend, maar honderdduizend stukjes.