"Spoed is een plek waar je naartoe snelt, maar éven snel weer weg wil." Ankes column Anke Michiels

11 maart 2018

16u08 0 Familie Hoe hou je een huishouden, een relatie en me-time overeind? Het leven zoals het is als je veertiger bent: NINA’s journaliste Anke vertelt.

In de wachtzaal van de spoed zit een voetballer met gebroken enkel, vers van het veld, nog in zijn tenue en met slijk aan de blote benen. Een doe-het-zelver met een snijwonde in zijn hand, vers van de werf en nog in zijn werkbroek vol verfspatten. Mijn blik dwaalt af naar twee ongeruste ouders met hun doodzieke peuter op de schoot: ze wachten gespannen op een dokter die hen verzekert dat alles goed komt met hun kindje.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN