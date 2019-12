“Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje”: rijmen tijdens de sintperiode is goed voor taalontwikkeling kind VW

03 december 2019

12u59

Bron: Nu 0 Familie Goed kunnen rijmen is niet alleen handig om de Sint te plezieren met zelfverzonnen versjes en liedjes, het heeft ook positieve effecten op de taalontwikkeling van kinderen. Zo zouden kinderen die rijm gemakkelijk herkennen een betere leesvaardigheid ontwikkelen dan kinderen die hier meer moeite mee hebben.

Elke taal bestaat uit klanken, woorden en zinnen. Bij het leren van een taal moeten kinderen onder meer leren wat woorden betekenen, en hoe zinnen worden opgebouwd. Uit onderzoek blijkt dat rijmen hierbij kan helpen en dat kinderen nieuwe woorden beter leren in een rijmende dan in een niet rijmende context.

Dat het op die manier makkelijker gaat heeft hoogstwaarschijnlijk alles te maken het het feit dat rijmen helpt bij het voorspellen van woorden. Die voorspelbaarheid zorgt ervoor dat kinderen woorden beter kunnen onthouden. Op ongeveer dezelfde manier helpt deze voorspelbaarheid ook bij het leren van zinsbouw. Wanneer je weet dat bepaalde woorden op elkaar rijmen, is het immers makkelijker om een zin op de juiste manier af te maken.

Naast woordbetekenis en zinsbouw is het ook belangrijk dat kinderen weten welke klanken er voorkomen in hun moedertaal. Dit zogenaamde fonologisch bewustzijn is belangrijk bij het leren lezen. Zo blijkt dat kinderen met leesproblemen (zoals bijvoorbeeld dyslexie) vaak meer moeite hebben met het waarnemen van klankverschillen dan kinderen zonder dyslexie. Rijmen helpt daarbij, omdat in een rijmende context de klankverschillen meer opvallen.