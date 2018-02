"Eet nu verdorie dat bord leeg!" Strips leggen hilarisch herkenbaar de strijd met kinderen aan tafel bloot ND

05 februari 2018

12u46

Bron: The Huffington Post 3 Familie We zien ze graag hoor, die kinderen van ons. Zeker als ze slapen. Aan tafel durft die liefde wel eens omslaan in een kleine zenuwinzinking, als die erwtjes overal behalve in de mond van je kleinste belanden. Deze cartoons over de tafelmanieren van kinderen maken dat op een hilarische manier duidelijk.

De Amerikaanse schrijver en professor Adam Mansbach bracht in 2015 "You Have To Fucking Eat" uit, waarin hij zeer herkenbare cartoons tekent van kinderen die moeilijk doen aan tafel. Het was de opvolger van "Go the Fuck to Sleep" over kinderen die maar niet naar bed willen, en werd een groot succes. Maar hij is zeker niet de enige die tafelmanieren van kinderen als inspiratiebron gebruikt.

Een kroost die geen broodkorstjes wil eten, op restaurant van een dure maaltijd na twee happen "genoeg" heeft of enkel drinkt uit een blauwe beker: elke ouder zal zich herkennen in deze situaties, waarvan je soms de muren zou oplopen. Cartoonisten Adrienne Hedger, Brian Gordon, Sara Zimmerman, Betje en Facebookgroep Science of Parenthood maken het leed zachter, door moeilijke eters op een herkenbare manier in komische strips te gieten. Elf toppers voor wie na een zware maandag opkijkt tegen een strijd aan tafel vanavond.