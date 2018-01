"De fiets van mijn puberdochter is gestolen. Moet ze zelf een nieuwe betalen, als straf?" Maaike Bezemer

18 januari 2018

14u45

Bron: Trouw 0 Familie Lastige pubers, zeurende tieners of krijsende kleuters: elke week behandelt redacteur Maaike Bezemer in de Nederlandse krant Trouw een opvoedvraag van lezers. Deze week: de fiets van een meisje van 12 is - door nalatigheid - gestolen op de middelbare school, moet ze zelf een nieuwe betalen? Is een twaalfjarige met andere woorden zuiniger met spullen als die zelf mee betaalt?

Dochter van 12 zit op de middelbare school. Omdat ze elke dag 16 kilometer moet fietsen, kreeg ze deze zomer een goede, tweedehands fiets. Afgelopen week werd de fiets op school gestolen. Het meisje had de sleutels erin laten zitten, vertelt haar moeder. "Ze belde overstuur, maar eenmaal thuis was ze er ook verdacht snel overheen. Ze had zelfs commentaar op de vervangende fiets die we via Marktplaats voor haar uitkozen."

Moeten we haar gewoon een aai over haar puberbrein geven?

Moeder wil nu dat het meisje zelf een nieuw slot betaalt. Een goed slot, van een euro of dertig. "We hopen dat ze zo meer verantwoordelijkheidsgevoel krijgt." Of is het overdreven om haar op deze manier te straffen voor haar onzorgvuldige actie, twijfelt ze. "Moeten we haar gewoon een aai over de bol geven en het wijten aan haar puberbrein? Op haar telefoon, portemonnee en ov-kaart is ze namelijk wel zuinig."

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN