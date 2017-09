"Puppy's kunnen schuldig kijken": 3 hondenmythes ontkracht KM TK

17u00

Bron: HLN 1 Thinkstock Familie Denk je dat je hond als een kind is? En dat je hem zindelijk maakt door hem met zijn neus in zijn urine te duwen? Fout! Hondencoaches Hilde Quisquater en Joke Monteny helpen enkele mythes de wereld uit, opdat de anderhalf miljoen honden in ons land liefdevol kunnen samenleven met hun baasje.

Een puppy kijkt schuldig als hij iets fouts heeft gedaan

Monteny: "Heeft je puppy iets vernield terwijl je weg was, dan gaat hij misschien zitten met zijn kopje naar beneden en kijkt hij weg van je. Hij doet dit niet omdat hij zich schuldig voelt. Integendeel: een puppy voelt zich niet schuldig voor zijn gedrag. Wat hij wel doet, is anticiperen op berispingen of je boze blik. Hij wil de spanning uit de situatie halen en conflicten vermijden. Dat hij die vernieling niet mocht aanrichten, snapt hij niet. Het best negeer je het ongewenste gedrag en geef je geen aandacht. Dat is meer dan genoeg straf voor je pup. Ga ook na waarom hij dingen vernielt: misschien komen de tanden niet goed door of heeft hij een foute beet? Of is het een vorm van communiceren? Goed gedrag versterk je door gezellig samen te zijn. Al moet je wel eerst gewenst gedrag aanleren."



Honden zijn zoals kinderen

Quisquater: "Honden zijn geen kinderen en zullen het nooit worden. Kun je dit niet accepteren, dan doe je de hond onrecht aan en koester je verwachtingen die hij niet kan inlossen. Wat wél klopt, is dat je een hond levenslang moet behandelen als een peuter. Ze hebben een IQ dat min of meer overeenkomt met dat van een tweejarige. Dat maakt dat je de rest van zijn leven consequent moet zijn, regels moet aanhouden en beseffen dat overleg nooit mogelijk zal zijn, want in tegenstelling tot een kind wordt een hond niet slimmer. Hou je dit aan, dan zal je hond zich veilig bij je voelen."



Een puppy maak je zindelijk door zijn neus in urine te duwen

Monteny: "Dergelijke straffen zijn nefast voor de relatie met je pup en dragen absoluut niet bij tot sneller zindelijk worden, integendeel. Het zou zelfs kunnen dat je pup leert dat het niet veilig is om zijn behoefte te doen met jou in de buurt. Met alle gevolgen van dien: een pup die niet meer geneigd is om zijn behoefte te doen als je hem uitlaat of het binnen doet als jij het niet ziet. Routine, regelmaat en geduld zijn de beste hulpmiddelen bij zindelijkheidstraining. Net zoals je een kind een potje geeft, baken je voor je pup een rustig, makkelijk bereikbaar plekje af in de tuin of op het terras. Hou er rekening mee dat hij in het begin heel vaak naar het 'toilet' moet."