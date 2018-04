"Op alle grote momenten staat je schoonfamilie mee op de eerste rij" Ankes column Anke Michiels

29 april 2018

18u35 0 Familie Hoe hou je een huishouden, een relatie en me-time overeind? Het leven zoals het is als je veertiger bent: journaliste Anke vertelt.

Vrienden kan je kiezen, familie heb je. En schoonfamilie? Die krijg je erbij. Daar moet je – laten we eerlijk zijn – een beetje geluk mee hebben. Want het is niet omdat jij het fraaiste exemplaar van de vrijgezellenmarkt gescoord hebt, dat zijn moeder ook meevalt, dat zijn pa even knap en sympathiek is, of dat zijn broers en zussen jouw beste vrienden zullen worden.

