“Om het even waar creëren we onze thuis, zolang we maar samen zijn”: Roberto Martinez over zijn gezin nu in NINA

29 november 2019

15u06 0 Familie Hij mag dan dé succesvolle bondscoach van onze Rode Duivels zijn, het favoriete team van Roberto Martínez (46) telt welgeteld drie vrouwen: echtgenote Beth (37) en dochtertjes Luella (6) en Safianna (4 maanden). Het EK voetbal in 2020 houdt hem nu al dag en nacht bezig. Maar eerst zijn er nog een paar voorname thuismatchen: de feestdagen.

Met Beth Martínez hadden we al eens rendez-vous: vlak voor het WK in 2018 leerden we de first lady van het Belgische voetbal graag kennen tijdens een interview. Intussen heeft de ravissante Schotse een tweede dochtertje op de wereld gezet en is ze nog méér gaan houden van België – de pralines die we meebrachten worden enthousiast geproefd: “I lóve Belgian chocolate.” De nationale ploeg en het EK palmen haar echtgenoot helemaal in, maar net daarom is ze bijna twintig jaar geleden voor hem gevallen: “Roberto en voetbal? It comes as a package. Hij zou niet dezelfde man zijn zonder zijn sport.”

