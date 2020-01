“Na één dag is 75% van onze vakanties volzet”: zo moeilijk is het om een zomerkamp te vinden voor je kind

Familie Een sport- of knutselkamp boeken voor zoon of dochter deze zomer is bijna even moeilijk geworden als tickets scoren voor Tomorrowland. Elk jaar loopt het weer wat vroeger storm op het aantal beschikbare plaatsjes, en dat geeft ouders bakken stress. “Na amper één dag is 75 procent van onze vakanties volzet.”

Het is putje winter, maar veel ouders maken zich nu al druk om de zomer, want waar gaan de kinderen dit jaar heen? Knutsel-, game- en circuskampen, junglesafari’s in Pairi Daiza, glamping in Spanje en een #LikeMe-kamp zoals de gelijknamige serie op Ketnet, bieden gelukkig soelaas. Al is er één probleem: ze zijn in een mum van tijd volgeboekt.

“In oktober namen de eerste ouders al contact met ons op om te vragen wanneer ons zomeraanbod online zou komen”, zegt Laura Palstermans van Crejaksie, de jeugdvereniging van de Liberale Mutualiteit. “Dat hadden we nog niet meegemaakt. Vroeger lag onze deadline begin januari, maar die is nu verplaatst. Op vrijdag 29 november om 12 uur gingen onze vakanties online, en meteen liepen de eerste inschrijvingen binnen.”

Ook de zomerkampen van Kazou, de jeugddienst van de Christelijke Mutualiteit, worden elk jaar populairder. “Vooral de eerste en de laatste week van de zomer zijn gewild, omdat de meeste ouders dan nog geen gezinsvakantie gepland hebben”, zegt Benjamin Vandervoort. Kazou start deze zaterdag om stipt 9 uur ’s ochtends met de inschrijvingen voor de zomer. En dan gaat het rázend snel.

800 boekingen per minuut

“Net als vorig jaar bieden we 926 vakanties aan, goed voor 45.000 plaatsen. Vorig jaar was na amper een paar uur al driekwart volzet. Op piekmomenten kregen we 800 boekingen per minuut en liefst 30.000 kinderen waren na één dag ingeschreven. We hebben er bewust voor gekozen ons aanbod deze zomer niet uit te breiden, want hoe populairder wij worden, hoe meer vrijwilligers we ook nodig hebben en die vinden we niet altijd even gemakkelijk. We zoeken elk jaar opnieuw monitoren, kookploegen en verpleegkundigen.”

Net als bij de ticketverkoop van een festival komen ouders eerst in een virtuele wachtrij terecht. Kazou doet er alles aan om iedereen een eerlijke kans te geven. “Wie geen toegang heeft tot internet, kan bellen naar een van onze telefooncentrales, maar de boekingen gebeuren vooral online. Zaterdag kunnen ouders maar één vakantie kiezen, niet twee of drie. Het heeft ook geen zin om uren voordien al onze website te openen en klaar te zitten: voor elke leeftijd is er een tijdslot.” Welke kampen eerst het woord ‘volzet’ krijgen, valt nog af te wachten. “Elk jaar zijn er andere trends.”

“We weten dat veel ouders stressen omdat ze vrezen voor een plekje, maar we hebben een groot aanbod”, sust Vandervoort nog. “Alleen vragen we wat flexibiliteit, natuurlijk. Ouders moeten hun kind duidelijk maken dat elke vakantie een fijne vakantie is.”

‘Geen positieve evolutie’

Dat het boeken van een zomerkamp zo'n hectische activiteit is geworden, vinden veel organisatoren geen positieve evolutie, maar ze kunnen niet anders dan volgen. “Hoe vroeger kampen geboekt worden, hoe meer annulaties er ook binnenkomen”, zegt Eva Kahan van vzw Circusplaneet in Gent, dat maandag begon met inschrijvingen. “Plots gaan kinderen dan toch mee op vakantie met hun grootouders.”

De stormloop op zomerkampen is trouwens niet alleen een stedelijk fenomeen. Ook Ruth Verstraeten van Studio Flamingo, die deze zomer vijf weken knutselkampen organiseert in Wetteren, zit zo goed als vol. “Ouders willen op voorhand hun hele vakantiepuzzel leggen, dus ook ik was er dit jaar vroeger bij met het zomeraanbod. Ik ben er echt van geschrokken hoe snel de inschrijvingen gaan.”