“Na amper 5 minuten snij ik al in mijn vinger”: redactrice Liesbeth kookt met voedseloverschotten Liesbeth De Corte

26 februari 2019

07u47 0 Familie Deze week is het week van de vrijwilliger. Elke dag maakt één van onze redacteurs zich nuttig door een vorm van vrijwilligerswerk uit te voeren. Vandaag is het de beurt aan redactrice Liesbeth, die in de potten ging roeren bij het sociale én duurzame initiatief ‘Rabot op je bord’.

Wat krijg je als je mij en het lief samen in de keuken zet? Af en toe een maaltijd om van te smullen, maar meestal dikke ambras. Terwijl ik de neiging heb om een recept te volgen, ziet mijn kookpartner er geen graten in om naar hartenlust te experimenteren. Die combinatie botst wel eens, en zorgt af en toe voor stress en gesprekken à la culinaire brulboei Gordon Ramsay.

Als je dan ook weet dat ik allesbehalve een keukenprinses ben (koken is niet voor mij weggelegd, alles opeten daarentegen ...), is het geen verrassing dat ik met een klein hartje naar ‘Rabot op je bord’ trek. Nog nooit van ‘Rabot op je bord’ gehoord? Dat is in feite een kookworkshop georganiseerd door de Sociale Kruideniers Gent vzw, die op zijn beurt een winkel is die voeding, onderhouds- en verzorgingsproducten verkoopt aan mensen met een beperkt inkomen. Elke week gaan vrijwilligers tijdens de workshop aan de slag met voedseloverschotten van de sociale kruidenier of stadslandbouwprojecten uit de wijk. Ze hebben één doel: alles omtoveren tot heerlijke soepen, vegetarisch beleg, spreads, curry’s en sauzen. Een deel van die lekkernijen kan je kopen aan een normale marktprijs, de rest gaat voor een lagere prijs weg naar mensen met een beperkt inkomen. Alle opbrengst gaat naar de sociale kruidenier.

Met kriebels in de buik stap ik de ontmoetingsruimte binnen. Gelukkig word ik meteen verwelkomd door een enthousiaste Hilke, de drijvende kracht achter ‘Rabot op je bord’. “Hier, pak een schort”, zegt ze, vlak voor ze een recept - oef! - onder mijn neus schuift. Op het menu: witloofsoep met curry en appel, spaghettisaus én een wortelspread. “Ja wadde dadde, veel werk vandaag!”, hoor ik iemand met een flinke portie deugnieterij roepen.

De toon is meteen gezet. Op de achtergrond klinkt geen muziek, wel vrolijk geroezemoes. Samen met een tiental andere vrijwilligers zet ik me aan tafel om de groenten - héél véél groenten - te snijden. Niet alleen ben ik de traagste van de hoop, na amper 5 minuten slaag ik er al in om in mijn vinger te snijden. Mijn imago van keukenkluns wordt nog maar eens bevestigd, tot groot jolijt van het gezelschap. Al een chance draait het hier niet om je talent achter de kookpotten, wél om de sfeer en gezelligheid. “Dit is al de vierde keer dat ik hier kom helpen”, vertelt de sympathieke Gentenaar Frederic me. “Weet je, het is hier gewoon vree wijs. Ik ben maar alleen, en als je op straat of op de bus een gesprek wilt aanknopen met je buur, kijkt die je gegarandeerd vreemd aan. Dit daarentegen is een leuke manier om onder de mensen te komen.”

Nog wat later springen de tranen me in de ogen. Ik moet niet lang zoeken en spot de boosdoener naast me: Lieven. Met veel enthousiasme gaat hij een hele hoop ajuinen te lijf. Tussendoor verklapt hij me dat hij een helpende hand is bij maar liefst 5 verschillende vrijwilligersorganisaties. “Ik zit thuis en leef van een uitkering. Maar stilzitten kan ik niet”, zegt hij met een brede smile. “Bovendien bestaat het vooroordeel dat mensen met een uitkering luieriken zijn die gewoon geen zin hebben om te werken. Dat wil ik ontkrachten.”

Rondom me wordt veel getetterd, gelachen en geproefd. De uren vliegen voorbij en ik voel mijn lijf ontspannen. Nooit gedacht dat ik zo zou genieten van kokkerellen. Als ik op het punt sta om te vertrekken, krijg ik nog snel een potje wortelspread in mijn handen geduwd. “Tot de volgende!”, roep ik wanneer ik de deur achter me dichttrek. Want één ding is zeker: hier kom ik nog terug.

‘Rabot op je bord’ vindt elke week dinsdag plaats, van 13u30 tot 17u30 in de ontmoetingsruimte van het Buurtcentrum Rabot, Jozef II-straat 104-106, 9000 Gent. Producten kan je kopen in die ontmoetingsruimte, in de sociale kruidenier of via de app Too good to go. Zin om mee achter de kookpotten te gaan staan? Meer info vind je op de Facebookpagina van Rabot op je bord.