01 juli 2020

Niet alleen jongeren zitten op sociale media, ook (groot)ouders hebben de virtuele weg gevonden. Natúúrlijk willen we al die mijlpalen in ons gezinsleven tonen. Bovendien heeft sharenting – het delen van foto’s van onze kinderen –ook gewoon heel wat voordelen…

Het vergroot je blik op de wereld

Elke ouder is een ervaringsdeskundige, net dat maakt het zo boeiend Bart De Roeck

Ken je het oude gezegde: ‘It takes a village to raise a child’? Kinderen opvoeden doe je het liefst niet alleen, maar met de hulp van een hoop andere (ervaren) ouders. Vroeger woonden generaties families dicht bij elkaar en vormden zij het dorp, vandaag leven we veel meer afgezonderd. En dan is het natuurlijk fijn dat er ouders zijn met wie je je ervaringen kan delen. Blogger Bart De Roeck (roeckiesworld.be): “Ik post over koken, reizen en mijn kinderen van 12, 15 en 18 jaar. Als vader heb ik veel aan blogs van andere ouders. Vroeger vond ik er inspiratie rond uitstapjes en interieur voor de kinderkamers, vandaag heb ik vooral veel aan de tips rond opvoeden, uitgaan, schermtijd… Elke ouder is een ervaringsdeskundige, net dat maakt het zo boeiend.”

Ook psychologe Nina Mouton is blij dat er vandaag zoiets als een ‘online village’ bestaat. “Tien jaar geleden was die er nog niet, ik heb dat als moeder echt wel gemist. Doordat iedereen vandaag foto’s deelt van hoe hij of zij het ouderschap beleeft, krijg je een blik achter de schermen. En dat verruimt je kijk als ouder.”

Je vindt steun bij andere ouders

Een online village is niet alleen leuk om naar te kijken, het kan je ook de nodige steun geven om als ouder je buikgevoel te volgen. Nina Mouton: “Ik was psychologe en dacht dat ik wel wist hoe ik kinderen moest opvoeden. Maar al snel zat ik vast in alles wat ik wist, maar kon ik niet meer voelen. Ik wilde mijn kind niet laten wenen ’s nachts, ik wilde het niet in de hoek zetten als het stout was. Maar wat moest ik dan wél doen? Daardoor begon ik te bloggen, deels ook vanuit de verontwaardiging op reacties die ik kreeg. Zo ontstond er een hele community met ouders en grootouders die naar alternatieven zochten. Voor mij bleek mild ouderschap de oplossing: opvoeden in verbinding met je kinderen.”

Door te bloggen ontstond er een hele community van (groot)ouders

die net als ik op zoek was Nina Mouton

Dat zoveel mensen vandaag Nina’s visie kennen en er steun uit putten, is te danken aan haar Instagramaccount waar ze ook foto’s deelt van haar eigen kinderen. “Ik ben zoekende, en dat laat ik ook zien. Net die boodschap slaat aan: ‘We zoeken allemaal, we doen dit samen, wij zijn er voor elkaar’. Het is altijd één van mijn missies geweest om ouders samen te brengen, en online kan dat heel makkelijk.”

lees verder onder de foto

Het maakt je als gezin mediawijs

Hoe gaan we om met schermen en sociale media? Het is een vraag die de meeste ouders zich terecht stellen. Door de spelregels van sharenting te volgen én het gesprek erover aan te gaan, wordt sharen met respect voor ieders privacy een stuk makkelijker en natuurlijker.

Dat wij als gezin foto’s en filmpjes delen met respect voor elkaars privacy, voelt even normaal als afval sorteren. Anne Cornut

Mamablogger Anne Cornut (mamavanvijf.be) heeft vijf kinderen die allemaal op sociale media zitten. “Kinderen groeien niet meer op in een gesloten omgeving. De wereld is hun achtertuin die naar binnen komt dankzij internet. Dat gegeven moet je als ouder omarmen en de kansen daarvan inzien, zonder de gevaren te negeren. Doordat ik al jaren blog en mijn eigen media-adviesbedrijf heb, sta ik er middenin. Dat wij als gezin foto’s en filmpjes delen met respect voor elkaars privacy, voelt even normaal als afval sorteren.”

Nina Mouton: “Het heeft geen zin om je kinderen af te schermen van sociale media. Verbieden werkt niet, het internet is zo groot en eindeloos dat het té verleidelijk is. Het is dus een kwestie van je kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Ze gaan dingen meemaken met sociale media, daar moeten we niet naïef in zijn. Maar ik probeer openheid te creëren: kom het me zeggen als je iets raars tegenkomt. En ik vraag altijd hun toestemming voordat ik foto’s van hen post. Je kinderen begeleiden betekent ook dat je je als ouder moet bijscholen. Ik ken bijvoorbeeld niks van TikTok, maar als het op ons pad komt, vind ik dat ik mee moet zijn.”

Bart De Roeck is naast blogger ook schooldirecteur in de eerste graad van het middelbaar. “Gsm’s zijn bij ons op school verboden, maar na de lessen wordt er weleens online gepest. Als school hebben wij de opdracht om leerlingen daarom mediawijs te maken. Dat staat in de leerplannen en het is ook echt nodig. 12 en 13-jarigen kunnen de gevolgen van sociale media moeilijk inschatten. Daarom moeten we het gesprek aangaan: wat kun je wel en niet posten? Wat zijn de gevolgen als het fout gaat? Het feit dat ik zelf al jaren blog, maakt het gesprek makkelijker, zowel op school als in ons gezin.”

