"Mijn kinderen groeien op in dolle drukte. Luchtkwaliteit zero. Maar willen we het wel anders?"

Ankes column Anke Michiels

10 juni 2018

Hoe hou je een huishouden, een relatie en me-time overeind? Het leven zoals het is als je veertiger bent: journaliste Anke vertelt.

«Het huis is prachtig, de tuin is groot. Als ik de straat in rijd, waan ik me op vakantie, zo groen en stil is het er.» Vriendin heeft een nieuw huis gekocht. Ze popelt om samen met haar gezin de stad achter te laten. Blij voor haar, niks voor mij, denk ik bij mezelf. Maar als ze begint over de gezonde lucht, de veilige omgeving en die indrukwekkende rust, doet ze me toch twijfelen.

