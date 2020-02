“Mama, de zee komt uit het water!”: illustratrice bundelt heerlijkste kinderpraat van zoon (7) in boek

Een bloemlezing. Arthur, 3 jaar: "Mama, als jij uit bad komt, zakt het water." Arthur, 4 jaar: "Mama, als je hoest, moet je je hand voor je mond houden hé? Als je een prot laat, moet je dan ook je hand voor je poep houden?" Arthur, 7 jaar: "Mama, weet de eerste auto dat hij in de file staat?" Lieve Schatteman uit Kessel-Lo stond al heel vaak met haar mond vol tanden. Ze leeft met een zoon die maar niet stopt met praten. "Toen hij voor de spiegel stond en naar zijn tepeltjes en navel keek, merkte hij op dat die samen een driehoek vormden. 'Waarom?' vroeg hij. Tja..."

"Arthur was een zeer energieke baby", zegt mama Lieve. "En als peuter brabbelde hij erop los, alsof hij toen al alles wilde zeggen. Zelfs toen ik dit boekje aan het samenstellen was, stond zijn mond nooit stil." Ze pende vier jaar lang ruim 180 van Arthurs uitspraken en vragen neer en maakte daar tekeningetjes bij. "Als prille mama schreef ik al plichtsgetrouw alles op, omdat Kind & Gezin daarop aanstuurde: zijn gewicht, hoeveel hij dronk, wanneer hij z'n eerste papjes at, z'n eerste stapjes zette. En later dus ook zijn eerste woordjes, eerste zinnen, eerste vragen. "En hij blijft maar gekke uitspraken doen, dus misschien moet ik hiermee doorgaan tot hij 16 is?", zegt ze lachend. "Een kind merkt de dingen op die wij ook zien, maar ze kijken anders, met een kinderlijke blik - eenvoudig en naturel. Het zijn kleine mannen in een volwassen wereld." Vandaar de titel van het boek, 'Kleine Man'.

Glimlachen

"Elke ouder neemt wel honderden foto's van z'n kind, maar je vangt er niet alles mee", zegt Lieve nog. "Arthur is zo verbaal, dat zie je niet op foto. En nu hij zelf kan lezen, zegt hij weleens dat hij zich al die uitspraken niet meer kan herinneren." Lieve beseft dat alle ouders hun kind geweldig vinden - "natúúrlijk". "Maar toen ik z'n uitspraken op sociale media zette, kreeg ik zo veel positieve reacties. Ze zijn voor veel ouders herkenbaar. Hopelijk doet dit boekje hen glimlachen." En Lieves favoriet? Die is niet per se grappig, maar doet wel haar hart overstromen: "Mama, toen ik in jouw buik zat, wist ik al dat ik zoooooo'n lieve mama zou hebben. Wist jij ook dat jij mij zo lief zou vinden?"

'Kleine man. Hoe een kind de wereld ziet' van Lieve Schatteman (200 blz.) kost 19,99 euro.