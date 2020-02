"Mama al vaak gesmeekt om foto's van Facebook te halen. Tevergeefs"

Ouders die te pas en - vooral - te onpas foto's van hun oogappels op sociale media gooien: 'sharenting' heet het, en tieners worden er horendol van. Sharon wil het niet omdat ze - naar eigen zeggen - toch nooit mooi op die foto's staat. Bij Nand valt het mee, al plagen zijn vrienden hem weleens als hij op papa's account verschijnt. En Brynn stopt veel energie in het 'untaggen' van zichzelf in de posts die mama plaatst.

“Soms wordt er op school gelachen met foto’s die papa online zet”

Wim is een gescheiden vader van vier en blogt daarover op vadervanvier.com. Zijn teksten worden vaak gedeeld op vaderklap.be, een site voor en door papa’s. Zijn zoon Nand heeft hem nog niet moeten vragen om posts te verwijderen. “Maar ik zou niet willen dat hij me ongevraagd gaat taggen. Een paar goede vrienden van mij volgen hem op Instagram en ik heb al gemerkt dat ik soms word getagd in een reactie op die foto, en dan wordt daar op school wel om gelachen. Zo van: ‘Hey, je zag er weer super uit in die post van je papa.’ Heel erg vind ik dat nu ook niet.”

“Zo vaak zet hij er ons niet op. Op zijn blog pakt hij het trouwens dikwijls subtiel aan. Dan schrijft hij bijvoorbeeld N. als het over mij gaat, en alleen wie ons echt kent, heeft dat door. Ik zou het heel raar vinden mochten vreemde mensen me spontaan vertellen dat ze me kennen omdat ze mijn foto hebben gezien op zijn account. Ik heb daar nog niet écht over gesproken met papa, maar dat komt ook omdat hij niet overdrijft. Er zijn nog geen zaken gebeurd waardoor ik twee dagen niet durf buiten te komen. Zelf heb ik een account op Facebook dat ik maar zelden gebruik. Ik ben vooral actief op Instagram en Snapchat. Soms post ik op Instagram bewust zaken niet, omdat ik weet dat papa en mama meekijken.”

"Ze weet van geen ophouden"

Mama Saskia slaat meteen mea culpa. "Ik geef het toe: op mijn Facebook deel ik vaak foto's van mijn kinderen waar ze niet altijd mee gediend zijn." Sharon Serneels slaakt een diepe zucht. "Mama weet van geen ophouden. Wanneer we uit eten gaan, neemt ze vaak foto's van het hele gezin en die belanden bijna altijd op Facebook. Dat vind ik niet altijd leuk. Waarom? Meestal sta ik daar niet mooi op. Ik heb al heel vaak gesmeekt om foto's van Facebook te halen, maar dat doet ze nooit. Zelfs wanneer we op vakantie gaan, neemt ze foto's, bijvoorbeeld van aan het zwembad. Meestal word ik ook nog eens getagd en kunnen mijn vrienden het ook zien. (zucht) Pas op, tegenwoordig is het wat minder, maar vroeger was het zeker drie à vier keer per week. Ik denk dat mama intussen doorheeft dat ik niet zo graag op de foto sta. Dan gaat het een tijdje beter, maar een paar weken later is het weer van dat. Gelukkig zit mama enkel op Facebook en niet op andere sociale media. Misschien doet dit artikel haar inzien dat al die foto's een beetje van het goede te veel zijn.”

"Al veel tijd gestopt in mezelf te 'untaggen'"

Dat mama Kirsten foto's op Facebook plaatst, vindt Brynn helemaal niet erg. Waar ze wél van huivert, is dat ze haar tagt, waardoor al haar vrienden de foto's kunnen zien. Brynn moet lachen wanneer we haar voorstellen om haar moeder maar meteen te defrienden. "Dat is geen optie, want dan wil ze allicht het 4G-abonnement van mijn smartphone niet meer betalen. Ik heb er al veel tijd in gestopt om me telkens te untaggen. Maar wat blijkt: als je dat een aantal keer doet, dan zorgt Facebook er blijkbaar automatisch voor dat die persoon je niet meer kan taggen. Mama is daar nu lichtjes gefrustreerd over, maar ik ben heel tevreden." Brynn geeft toe dat ze waakt over de foto's die haar moeder online plaatst. "Ik wil niet dat mijn benen erop staan. Als dat gebeurt, moet de foto opnieuw. Ik denk niet dat ik mama al heb gevraagd om een foto te verwijderen. Dat komt omdat ik tijdig ingrijp: als ik 'm niet leuk genoeg vind, vraag ik om hem niet op Facebook te zetten. Meestal luistert ze wel."