“Laat kinderen niet alleen opgroeien”

Elk kind moet samen met zijn broers en zussen kunnen opgroeien. “Ook als ze in de jeugdzorg terecht komen of hun ouders scheiden, moeten kinderen dat grondwettelijk recht hebben”, pleit Hilde Boeykens van SOS Kinderdorpen. Nu blijft slechts 1 op 4 kinderen in de jeugdzorg samen met broers en zussen.

SOS Kinderdorpen, de organisatie die de rechten van kinderen verdedigt, vroeg aan 390 jongvolwassenen of zij samen met hun broers en/of zussen opgroeiden. Van de ondervraagden hadden er 97 een ervaring in de jeugdzorg. Slechts 16 % van heb bleven samen met al hun broers en/of zussen. Bij de ondervraagden zonder verleden in de jeugdzorg kon 88 % samenblijven.

Drie op vier groeien op zonder zus of broer

Het resultaat verbaasde directeur Hilde Boeykens wel. “Het is toch even schrikken van dat cijfer. We hadden gedacht en ook wel gehoopt dat het rond de 40 à 60 procent zou schommelen, maar het zijn er meer dan drie op vier die zonder broers en zussen opgroeien. Dat zit niet goed. Als kinderen ergens geplaatst worden, verliezen ze hun thuis en de nabijheid van hun ouders. Het verlies van een broer of zus komt daar nog eens bovenop. Je ontneemt kinderen datgene wat hen rechthoudt in die moeilijke periode.”

Weinig relaties hebben zoveel draagkracht als broers en zussen Hilde Boeykens

Kinderen uit hetzelfde gezin worden om verschillende redenen uit elkaar gehaald. “De kinderen van nul tot zes worden samen geplaatst, dan die van zes tot twaalf en zo verder. Soms starten broers en zussen samen maar worden ze uit elkaar gehaald omdat ze in verschillende leeftijdscategorieën terecht komen. Bij pleegzorg is het probleem dat gezinnen wel 1 of 2 kinderen willen opnemen, maar geen 3 of 4. Zo vallen broers en zussen ook uit elkaar. Dat is spijtig want er zijn weinig relaties die zoveel draagkracht hebben als broers en zussen.”

Samen opgroeien is een basisrecht

Samen opgroeien moet een basisrecht zijn dat in de grondwet wordt opgenomen, aldus de organisatie. “We willen dat recht invoeren voor àlle kinderen die opgroeien, dus niet alleen die in de jeugdzorg”, zegt directeur Boeykens. “Ook kinderen van wie de ouders scheiden, moeten het recht hebben om samen te blijven. Het is een recht maar geen verplichting want in sommige probleemgezinnen is het moeilijk om de kinderen samen te houden omdat ze zelf problemen hebben met elkaar.”

Er moeten al heel goede redenen zijn om bij scheidingen kinderen uit elkaar te halen Hilde Van Den Broeck

Bij scheidingen komt het nog wel eens voor dat kinderen uit elkaar gehaald worden. “Bij bemiddelingen stellen we steeds voor om de kinderen samen te houden”, zegt bemiddelaar Hilde Van Den Broeck. “Het staat niet in de wet, maar de rechtspraak beslist bijna altijd dat de kinderen samen moeten blijven. Er moeten al heel goede redenen zijn om ze uit elkaar te halen.”

SOS Kinderdorpen gaat nu samen met de Vlaamse en Waalse kinderrechtencommissaris een wetsvoorstel uitwerken dat kinderen het recht geeft samen te blijven. Een goede zaak, vindt Josephine (22), die samen met haar oudere zus op haar 14de in een voorziening werd geplaatst omwille van een ontwrichte thuissituatie. “We zijn niet altijd samen geplaatst”, zegt Josephine, “Maar met mijn zus erbij, was totaal anders: je staat er niet alleen voor, je kan elkaar steunen. Het zou altijd zo moeten zij, dat kinderen uit een gezin samen blijven.”

Je bent al weggehaald bij je ouders, en dan valt je zus ook nog eens weg Josephine

De periodes die ze zonder haar zus doorbracht, waren niet aangenaam. “Ik voelde me verloren en niet compleet. Er ontbrak iets. Het waren zeer confronterende periodes. Mijn zus en ik zijn altijd samen, ook op school al, en als ze je dan uit elkaar halen, ben je gewoon eenzaam. Je bént al weggehaald bij je ouders, en dan valt je zus ook nog eens weg. Dan ben je nog meer ontwricht.”

De band is nooit verbroken

Josephine en haar zus zijn intussen meerderjarig en staan zelfstandig en zelfzeker in het leven. “Het is niet gemakkelijk maar het lukt wel. Met onze ouders hebben we nog wel contact maar niet intens. Andere kinderen blijven soms wel tot hun dertigste thuis wonen, maar wij moeten voor onszelf zorgen. Mijn zus en ik spreken elkaar dagelijks, meerdere keren zelfs. Dat is altijd zo geweest. En doordat we samen geplaatst werden, is die band nooit verbroken geweest. “