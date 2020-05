“Jij werd maar 33, ik ben al 54”: de mooiste foto’s van en verhalen over jullie moeders Geertrui Mayeur

09 mei 2020

09u24 0 Familie Onze redactie vroeg aan jullie, lezers, welke foto uit de oude doos jouw mama helemaal typeert. Wat voor een moeder was ze voor jou? Of is ze nog altijd? En waarom mis je haar nu meer dan ooit? Wij selecteerden enkele van de mooiste inzendingen. Alle andere foto’s kan je terugvinden op Onze redactie vroeg aan jullie, lezers, welke foto uit de oude doos jouw mama helemaal typeert. Wat voor een moeder was ze voor jou? Of is ze nog altijd? En waarom mis je haar nu meer dan ooit? Wij selecteerden enkele van de mooiste inzendingen. Alle andere foto’s kan je terugvinden op onze Facebookpagina

Christel Stragier (54) uit Oostende over haar mama Christiane Brock : “Jij werd maar 33, ik ben al 54”

“Mijn mama was een heel mooie, slimme, lieve mama en vrouw. Ze was 19 toen ik geboren werd, een ongelukje ... Ze was gek op m’n vader, een flierefluiter. Mijn pépé wilde niet dat ze met hem trouwde en m’n vader wilde eigenlijk ook niet. Toen ik 11 maanden was, zijn ze getrouwd. Een slecht idee, want m’n vader was alcohol- en gokverslaafd. Hij was ook heel agressief. Mijn mama is tenslotte doodgeschoten waar ik bij stond. Ik was veertien … Ik heb lang mijn gedachten over mijn mama verdrongen en vier jaar geleden heb ik hulp gezocht. Eindelijk zwijg ik ze niet meer dood. Ik post foto’s van haar en mij, ik toon wie ze was en hoe erg ik haar mis. Ze leeft nu verder in mij en door mij. Zij werd maar 33, ik ben intussen 54.”

Christel Stragier (54) uit Oostende over haar mama Christiane Brock

Koen De Deygere (48) uit Meulebeke over zijn mama Rosa Vercruysse : “ Een veilige rok om onder te kruipen”

“Als ik aan mijn mama denk, dan denk ik vooral aan gezelligheid. Gezellig kopje koffie met een babbel. Op zaterdagavond stond er een limonade op tafel, waren er hapjes en op de Nederlandse tv was er Jos Brink ... Heerlijk. Op zomeravonden tot laat buiten spelen. ‘IJsje hebben?’ Streng was ze zeker niet. Ravotten in de tuin, springen, stunten ... ze hield denk ik vaak haar adem in, maar het mocht allemaal. Omdat ze zichzelf vaak wegcijferde, kreeg je wel het gevoel dat je altijd bij haar terechtkon. Een soort back-up, een veilige rok waar ik altijd onder kon kruipen. Nog altijd …”

Martine De Maeseneire (62) uit Ninove over haar mama Emma Van der Fraenen : “ Tot in de puntjes verzorgd”

“Mijn mama, Emma Van der Fraenen (1930-2017), was een lieve, mooie, charmante vrouw. Ook al had ze vier kinderen en een kruidenierszaak, ze was altijd tot in de puntjes verzorgd. Op de foto zie je haar samen met mijn papa en mij, in 1961. Mijn mama was een echte moederkloek en het aanspreekpunt van de familie. Ik blijf haar nummer draaien, maar het blijft stil ...”

Ann Catrysse (39) uit Knokke over haar mama Rita Buysse : “ Op reis met de hele familie”

“Mijn mama is mijn luisterend oor, mijn schouderklopje, en voorbeeld! Mama voedde mij en mijn twee zussen alleen op en werkte fulltime in de groentewinkel van haar ouders. Ze verzon altijd leuke uitstapjes op zondag, we hadden een onbezonnen jeugd. En sinds mijn oudste zus Sandra ziek werd, trakteerde ze ons elk jaar op een midweekje Ardennen. Mama genoot. Zeven jaar geleden is Sandra gestorven, en nu zijn Cindy, mama en ik nog closer. Mama zorgt opnieuw, voor haar kleinkinderen deze keer, en het valt haar zwaar dat ze hen in deze tijden niet kan zien.”

Jenny Cleyman (61) uit Gent over haar mama Simonna De Steunder : “ Specialist in smockjurkjes”

“Mijn mama zou op 22 april 100 geworden zijn, maar ze is op 1 september vorig jaar overleden. Ik ben de enige dochter – we zijn met vier – en mama was een prachtige vrouw, ze was naaister en maakte voor zichzelf en ons de mooiste kleren. Tijdens de oorlog specialiseerde ze zich in smockjurkjes. Op deze foto uit 1963 zie je mij ook met een smockjurkje. Tot het einde toe was ze een hele fiere dame en daar was ze zo trots op.”

Sofie Van Hout (44) uit Kruibeke over haar mama Geneviève Schockaert: “ De mooiste van het land”

“Ik heb deze foto gekozen omdat mama toen in Londen was en ze de liefde voor Engeland aan ons heeft doorgegeven. Ze kijkt nog altijd op dezelfde manier. Elke keer weer ontvangt ze ons met zelfgemaakte aperitiefhapjes, overheerlijke gerechten en desserts. Nooit is haar iets te veel Ik ben zo dankbaar voor alles wat ze vanzelfsprekend vindt.”

Lynn De Merlier (39) uit Lokeren over haar mama Brigitte Vernest : “ Nog meer genieten van kleine dingen”

“Mijn mama en ik zijn twee handen op één buik. Er gaat geen dag voorbij dat we elkaar niet zien of horen. Als ik advies nodig heb, als ik twijfel over bepaalde zaken of mijn hart wil luchten, dan bel ik áltijd naar haar. Twee jaar geleden werd mijn mama ernstig ziek en waren we haar bijna kwijt. We genieten nu nog meer van de leuke, kleine dingen van het leven, en vooral van elkaar. Ik hoop dat iedereen kan zien en lezen hoe geweldig mijn mama is!”

Jan Lippens (53) uit Gent over zijn mama Christiane Braem : “ Nooit word je onterecht boos”

“Als kind herinner ik mij geen enkel moment waarop mama eens onterecht boos werd. En dat moment is nog altijd niet gekomen. Op deze foto zie je haar in 1975, met mijn zus Katelijne, mijn broer Kris en ik. Mama is er nu 77. Nooit heeft ze begrepen wat een aantrekkelijke vrouw ze was. Ze blijft de allerliefste voor mij.”

Sophie Thoen (38) uit Gent over haar mama Carine Piens: “Topmama en topoma”

“Mijn mama is er helaas al bijna achttien jaar niet meer. Ze overleed in 2002 na een hartstilstand. Ik mis haar nog altijd enorm. Gelukkig heb ik nu een schat van een schoonmoeder. Karine Van Quaethem is een topoma voor onze dochter Phebe.”