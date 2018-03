“Ik wou al zo lang kinderen, maar ben doodsbang om moeder te worden nu ik eindelijk zwanger ben” Timon Van Mechelen

01 maart 2018

09u37 0 Familie Leandra Medine (29), van de populaire (mode)website Man Repeller, heeft een open brief geschreven over haar nakende moederschap. Ze is hoogzwanger van een tweeling en droomt er al jaren van om mama te worden, maar nu het bijna zover is, is ze doodsbang. “Ik heb al heimwee naar mijn leven zonder verantwoordelijkheden en vraag mij af of ik wel in staat ben om een goede moeder te zijn”.

De Amerikaanse Leandra Medine schreef op haar website Man Repeller al jaren over de problemen om zwanger te worden. Ze probeerde verschillende hormoontherapieën nadat er vruchtbaarheidsproblemen werden vastgesteld, kreeg ook een miskraam, maar kondigde in november vorig jaar verheugd aan eindelijk zwanger te zijn. En dan nog van een tweeling ook.

Nu de bevalling voor de deur staat, krijgt ze naar eigen zeggen voor het eerst te maken met gevoelens van ‘angst, schaamte, nostalgie en schuldgevoel’. “Tijdens een familie-etentje dacht ik dat mijn water was gebroken. Mijn man Abie Cohen en ik snelden naar het ziekenhuis, maar uiteindelijk bleek het vals alarm. Toen ik ‘s avonds in bed lag met de tweeling nog steeds in mijn buik, begon ik plots tranen met tuiten te huilen. Ze bleven maar stromen en ik kon het niet tegenhouden,” aldus Medine.

"Kunnen mensen veranderen?"

“Ik voel ten eerste heel veel angst, want ik heb geen idee wat ik moet verwachten. Ben ik wel in staat om een goede moeder te worden? Ik ben zo’n egoïstisch persoon, zal dat egoïsme ooit verdwijnen? Kunnen mensen eigenlijk wel veranderen? Ten tweede heb ik nu al nostalgie naar mijn leven zonder kinderen. Naar de zaterdagochtenden waarop mijn man en ik rustig een koffie drinken aan de keukentafel. Naar impulsief naar buiten kunnen gaan en niet weten wanneer je terug bent. Maar ook nostalgie naar de tijd die ik alleen doorbracht met de tweeling, naar alleen voor hen en mezelf moeten zorgen.”

“Ook voel ik dankbaarheid omdat mijn lichaam bewijst dat het hier toch in staat toe is, na de miskraam en hormoontherapieën. Toch voel ik me ook daar schuldig over, omdat ik lang gedacht heb dat ik niet zwanger kon worden omdat ik te veel op mijn carrière focuste. Terwijl ik nu alleen maar kan denken hoe leuk ik mijn job eigenlijk vind, en hoe hard ik die nodig zal hebben eens de kinderen er zijn.”

Zwart gat

“Tenslotte is er ook nog de schaamte. Omdat ik dit al zo lang en hard wil, maar nu doodsbang ben om moeder te worden. Soms word ik wakker en vraag ik mezelf af wat ik ga doen als dit alles mij depressief maakt en ik in een zwart gat val, waar ik nooit meer uit raak? De laatste dagen van mijn zwangerschap voelen aan als een hartverscheurende tornado en ik vind het eigenlijk raar dat niemand mij eerder over deze gevoelens verteld heeft. Want ik ben vast toch niet de enige, ofwel?” sluit Medina haar open brief af.

