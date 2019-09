“Ik weet dat hij het allerliefste met mij kust”; Loredana en Hiske over hun Callboys Matteo en Bart mv

13 september 2019

16u07 0 Familie Achter elke Callboy staat een sterke, mooie vrouw. Loredana Falone, vriendin van Matteo Simoni, verwacht een eerste kindje en runt intussen haar modelabel Wearable Stories. Hiske Van den Wouwer van The Pony Club – het hipste kapsalon van Antwerpen – kreeg samen met Bart Hollanders een snoepje van een dochter, Edie. Een geknipt moment voor een dubbelgesprek: over moederschap, ondernemen én je lief zien vogelen op tv.

Eén met baby aan de borst en één met trappelende baby in de buik: Hiske en Loredana vertoeven elk op een andere soort roze wolk. De hormonen staan op scherp, de emoties zijn puur, de lachsalvo’s nooit ver weg – die dag in de fotostudio. Sinds enkele jaren zijn deze twee dames bovendien verbonden, via hun lieven – ‘Callboys’ Randy en Devon – ofte Bart Hollanders en Matteo Simoni.

Loredana: “Ik ken Matteo al van toen we heel jong waren. We hadden een hoop gemeenschappelijke vrienden en kwamen elkaar tegen in het Limburgse. Pas drie jaar geleden, toen we eens koffie gingen drinken om bij te praten, is de vonk overgeslagen. En werden we verliefd.”

Hiske: “Rond diezelfde periode leerde ik Bart kennen ...”

Loredana: “Dat weet ik! Want Matteo zei toen: ‘Bart heeft ook net een nieuw lief, een hele toffe.’”

Hiske: “Een hele toffe? Dat mag wel in het interview. (lacht)”

