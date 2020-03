“Ik mis je elke dag een beetje meer”: 4 creatieve oplossingen voor kinderen die hun vriendjes missen Valérie Wauters

30 maart 2020

13u03 8 Familie Minstens vijf weken, waarschijnlijk meer. Zo lang zullen kinderen hun vriendjes moeten missen door de coronaquarantaine. En dat het gemis zwaar doorweegt, merk je misschien nu al. Op deze creatieve manieren help je jouw kroost in contact te blijven met hun kameraadjes.

Vooral voor jongere kinderen valt deze situatie soms moeilijk te begrijpen. De ene dag zaten ze nog vrolijk in de klas met vrienden, de volgende werden ze plots voor onbepaalde duur gescheiden van hun klasgenoten en juf. Geen playdates in het park of vriendjes die een namiddag bij hen thuis komen spelen zoals in een normale vakantie.

De PAT-relatie: playing apart together

Is het vooral het sociale aspect van het samen spelen dat je kind mist? Dan tover je de speelhoek in geen tijd om tot een virtueel speel- en knutselparadijs. Spreek op voorhand met de ouders van een vriendje een moment en een activiteit af. Installeer je kind vervolgens in de speelhoek en maak een Skype of Facetime verbinding met het vriendje in kwestie. Laat hen lekker ‘samen’ spelen, zonder dat jij als moderator van het gesprek tussenkomt. Meer zelfs: laat de webcam gewoon filmen of zet je smartphone op een statief en ga lekker even iets anders doen. Misschien loopt zo’n virtuele playdate in het begin een beetje stroef, maar je zal zien dat het al snel went. Net omdat beide kinderen dezelfde activiteit op hetzelfde moment uitvoeren, zullen ze al snel een band voelen en zal de communicatie door het scherm heen veel vlotter verlopen.

Hallo, hallo, video

Is je kind écht nog te jong om een half uurtje geconcentreerd te spelen? Dan biedt deze oplossing misschien wel soelaas om het gemis te verzachten. Start een Whatsapp-groepje met de ouders van de klas van je kind, want dat is handig voor twee zaken:

1. Als ouder vind je ongetwijfeld troost en steun bij een groep mensen die zich in hetzelfde schuitje zitten als jij.

2. Jullie kleuters kunnen op die manier korte filmpjes voor de rest van de klas opnemen, die jij vervolgens via het Whatsapp-groepje aan alle vriendjes bezorgt. Een virtueel kusje of een gek dansje voor de camera beurt gegarandeerd zelfs de meest sippe kleuter weer even op.

1, 2, 3, 4 ... briefje van papier

Zit je kind al in de lagere school? Moedig hem of haar dan aan om een brief - van het soort waarvoor je een pen en papier nodig hebt - te schrijven naar zijn of haar beste vriend(in). Op deze manier geef je je kind niet alleen een educatief verantwoorde taak (creatief schrijven, spelling, grammatica, schoonschrift, noem maar op), maar koop je jezelf een tijdje rust én maak je een klasgenootje blij wanneer er een brief in de brievenbus valt. Echte creatievelingen voegen nog een tekening, schilderij of gedicht toe.

Speeltijd 2.0

Deze vraagt wat meer tijd en organisatie, maar is daarom niet minder leuk. Probeer een moment te vinden waarop de hele klas samen (maar apart) achter de computer zit. Plan vervolgens een videomeeting via Zoom of Google Hangouts en laat iedereen om beurt iets tegen zijn of haar klasgenootjes vertellen. Het allerleukste is het natuurlijk wanneer ook de juf of meester hierbij betrokken wordt. Niet alleen vinden de kinderen het vast geweldig om hem of haar nog even terug te zien, hij of zij kan op deze manier ook als moderator optreden en ervoor zorgen dat elk kind aan de beurt komt.