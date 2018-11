"Ik hoor het aan zijn stem, hoe moeilijk dat blijft om wees te zijn, ook als kind van 71 jaar" Anke Michiels

18 november 2018

16u08 0 Familie Hoe jou je een huishouden, een relatie en me-time overeind? Het leven zoals het is als je veertiger bent: journaliste Anke vertelt.

Het staat elk jaar met stip in mijn agenda: etentje met papa en broer. Zonder partners, zonder kinderen, zonder meer. Een warm onderonsje. Een mooie traditie die we graag in ere houden. Zeker omdat papa meestal betaalt.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN