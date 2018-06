"Hoeveel zeeën van tijd je op vakantie ook hebt, het is altijd te snel voorbij" Ankes column Anke Michiels

17 juni 2018

15u55 0 Familie Hoe hou je een huishouden, een relatie en me-time overeind? Het leven zoals het is als je veertiger bent: journaliste Anke vertelt.

«Nog hoeveel keer slapen voor vakantieland?» Of we deze zomer nu naar Frankrijk, Rusland, Timboektoe of de Seychellen op reis gaan: voor kleuter is het allemaal één pot nat. Zelfs een dag aan zee is voor hem een tripje ‘naar vakantieland’: zeker op het strand is een kinderhand snel gevuld.

