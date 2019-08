Exclusief voor abonnees ‘Het zotste wat je als vrouw kan doen, doe je beter waar je je veilig voelt’: thuis bevallen ‘even veilig’ als in het ziekenhuis Grote studie toont nauwelijks verschil in mortaliteit bij laagrisico-bevallingen Sara Vandekerckhove

13 augustus 2019

08u41

Bron: De Morgen 0 Familie Thuis bevallen of in het ziekenhuis? Bij geboortes met weinig risico is dat even veilig, blijkt uit een analyse van ongeveer 1 miljoen bevallingen. Al zijn de gynaecologen niet overtuigd.

Drie jaar geleden beviel Kelly Van Damme thuis van haar dochtertje Lotta. “Al was dat helemaal niet de bedoeling. Ja, ik wou zo natuurlijk mogelijk bevallen. En ik wou niet al te lang in het ziekenhuis blijven. Maar thuis bevallen? Dat was toch nét iets te alternatief voor mij.”

Het liep anders. Toen de vroedvrouw bij haar thuis arriveerde, had Van Damme al persweeën. “Opeens was het duidelijk dat ik het ziekenhuis niet meer zou halen, dus heb ik meteen de klik gemaakt. ‘Oké’, dacht ik, ‘mijn lijf is hiervoor gemaakt, dus dat moet lukken’. Vervolgens ben ik in mijn zetel bevallen.”

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis