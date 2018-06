"Het is altijd fijn om te zien dat een man voor de kinderen zorgt." Deze opmerkingen zijn vaders beu gehoord Liesbeth De Corte

14u06 0 Familie Hopeloos verouderd is het stereotyp van de mama die thuis blijft om voor de kroost te zorgen. Dat beseffen we ondertussen allemaal wel. Maar langs de andere kant krijgen vaders blijkbaar wel nog vaak ouderwetse opmerkingen te horen. "Amai, je hebt hen goed opgevoed" en "Ben je aan het babysitten?" zijn twee voorbeelden van zinnen die ze nooit of te nimmer meer willen horen.

"Veel problemen rond het ouderschap draaien nog steeds rond de moeder", beweert Siobhan Freegard, oprichtster van Youtube-kanaal Channel Mum. We kunnen haar geen ongelijk geven. Denk maar aan hetze rond borstvoeding, postnatale depressie of het combineren van een carrière en kinderen. Meestal wordt daarbij altijd gefocust op de mama's. "Maar tegelijkertijd zijn mannen meer dan ooit bezig met de opvoeding. Het is dus best frustrerend voor vaders als mensen quasi verrast reageren dat ze effectief zorg dragen voor hun kind."

Om daar verandering in te brengen, deed Freegard een rondvraag bij 2.000 vaders om te polsen welke opmerkingen het bloed onder de nagels vandaan halen. De commentaar komt meestal van de schoonmoeder, de partner of een andere moeder. Omdat een gewaarschuwd man er twee waard is, sommen we de top 20 van de meest irritante zinnen hier nog eens op.

1. Amai, je hebt hem goed opgevoed.

2. Je bent fout bezig, je moet het op deze manier doen.

3. Was je teleurgesteld dat het geen jongen was?

4. Awel, zijn we aan het babysitten?

5. Het is fijn om te zien dat een man voor zijn kinderen zorgt.

6. Ik durf ervoor te wedden dat je niet kan wachten tot je vrouw weer thuis is.

7. Wauw, jouw baby is gigantisch!

8. Je seksleven is volledig om zeep nu je kinderen hebt. Raak er maar aan gewend.

9. Wie heeft de kleren van de kinderen gestreken?

10. Legt je vrouw de outfits van de kinderen klaar voor jou?

11. Alé, daar is hij (als je ergens te laat aankomt).

12. Tiens, je doet dat best nog oké, zo'n luier verversen.

13. Oh, het is je dan toch gelukt om hier op tijd te zijn.

14. Je bent zo'n typische papa met een praktische kijk en hands-on aanpak.

15. Je bent echt een softie.

16. Waar is je partner?

17. Luiers, vochtige doekjes, zijn favoriete knuffel, ... amai, je hebt aan alles gedacht.

18. Is dat niet hard om fulltime te werken als je een baby hebt?

19. Je baby ziet er echt gelukkig uit in jouw armen.

20. Dat moet wel moeilijk zijn om altijd zo vroeg op te staan met je kinderen.