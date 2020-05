“Heb ik je ooit gezegd, make, hoezeer ik jou bewonder?”: onze journalisten belden met hun mama voor Moederdag

Familie Vandaag wordt een Moederdag als nooit tevoren. Een zonder bezoek, koffie of taart. Zeker veertigers en vijftigers – met mama’s op risicoleeftijd – houden al weken veilig afstand. Wat rest is een telefoongesprek. Met meer liefde dan ooit, zo blijkt uit de telefoontjes van onze journalisten met hun mama.

Ze is getrouwd met Christophe Deborsu en moeder van twee tienerzonen. Ze is de jongste van twee zussen en haar moeder, Magda, is nog altijd de liefste van de wereld. Ook nu haar vader, René, er niet meer is, om haar in de mooiste bloemetjes te zetten.

Hallo, schat?

Dag mama.

Je bent aan het werken, zeker. Stoor ik niet?

Jij stoort nooit, mama. Hoe gaat het?

Goed, hoor, ik heb mijn wandeling al gedaan vandaag.

Naar het park?

Nee, ik heb eens een andere lus gemaakt. Langs papa’s oude werkplek, het kasteeltje aan het Meerlenhof. En langs ons eerste appartement, daar vlakbij.

O. Tof.

Een mens loopt al eens graag langs zijn oude leven, dezer dagen. Het deed wel een beetje raar.

Hoezo?

Wel, hoe het erbij ligt nu, het huurhuis waar we toen woonden. De vensters al een tijdje niet gekuist precies. En ik heb eens op de belletjes gekeken. Allemaal onbekende namen uiteraard.

Uiteraard.

Wat een jonge kuikens waren we toen nog. We hadden jullie nog niet eens. Ik stond er te kijken en dacht: ik heb hier zo vaak op de bel geduwd.

Hoezo, jij had toch een sleutel?

Natuurlijk. Maar ik belde toch, als ik thuiskwam van mijn werk in Brussel. Elke avond, tegen beter weten in. Dan hoopte ik zo dat papa zou opendoen. Maar hij was er nooit. Hij was dan naar de avondschool, vijf dagen per week tot tien uur, plus de zaterdag, in die eerste vijf jaar van ons huwelijk. Hij wist hoe hard ik hem miste, alleen tussen onze vier muren. Eén keer deed hij wél open. ‘Ik wist dat je het fijn zou vinden. Ik ben speciaal voor jou vroeger weggegaan uit de les.’

Maar zo mooi! Je mist hem, hè.

Natuurlijk. Ik was 19, hij 26 toen we huwden. En waren 57 jaar getrouwd.

Ik zal jullie nooit kunnen inhalen, mama.

Nee. Maar we hadden die band. Dat lukt jullie ook wel.

Da’s waar. Voel je je alleen?

Nee, in feite niet. Ik vind het nog te doen, die lockdown. Ik babbel wel soms eens tegen zijn foto, dat heb ik je al gezegd. Voor ik ga slapen, vertel ik dan wat ik meemaakte die dag.

Ik weet het. En ik vind dat niet gek.

Tegenwoordig vertel ik met wie ik heb staan praten bij het handenklappen. Hoe gezellig dat ook wel is. Zelfs met die buren die we samen vroeger nooit zo goed kenden. En dat ik dus maar binnenblijf.

Het is niet makkelijk, hè. Dat wij nu alleen kunnen bellen. En één keer per week een blok omlopen samen, als ik de boodschappen gebracht heb.

Hij zou weleens grommelen, denk ik, op die coronatoestanden. Maar hij zou zeggen: komt allemaal goed. En ook misschien (aarzelt) dat ik het wel goed doe. Denk ik.

Zeker en vast. Dat is ook zo.

Soms lucht ik mijn hart eens. Maar ik vertel hem ook de gewone dingen. Wat ik gegeten heb. Het vlees dat Timon gebracht had was echt lekker. En dat je tulpen hier zo mooi staan. Weet je dat je jongens hier vanmiddag ook zijn langsgefietst? Wat een schatten.

Ze waren ineens weg. ‘Wij gaan naar moeke!’

Ik heb gezegd aan Felix dat hier op zolder nog van alles staat dat hij mag gebruiken als hij op kot gaat. Onze teakhouten meubels van toen.

Sixtiesdesign! Da’s supertrendy nu.

Dat weet ik wel. Ik ben mee, hoor.

Tuurlijk, mama, jij bent de hipste van ons allemaal. Voel je je soms extra eenzaam, nu in de lockdown? Sorry, hoor, nu vraag ik het weer.

Nee. Echt niet. Het gaat goed in feite. Nog altijd. Weet je wat papa zei op het einde? Dat hij het zo erg vond dat hij me uit Limburg weggehaald had, helemaal naar Hoboken, om met hem te trouwen.

Zei hij dat? Nee, wist ik niet. Waarom vond hij dat erg?

Nu ben je weg uit je mooie streek, zei hij, weg van je ­familie, van alles. En ja. Zeker nu. Nu dat hij ...

... dat hij er binnenkort niet meer zou zijn?

Dat bedoelde hij. Maar ik heb geen seconde spijt gehad. In geen 57 jaar. Ik had hem, de man van mijn leven. Hij was zo’n knappe man. Het voelt soms of hij nog naast me zit, weet je dat? En ik heb jullie, ook dichtbij, zelfs nu, van veraf. Ariane belde net. Ze belt drie keer per dag. Dat doet me zoveel deugd. Mijn geweldige dochters. Jij ook.

Niet overdrijven, mama.

Dat beslis ik zelf wel, kind. Papa zou je bloemen brengen. Voor jouw moederdag. Om wat je doet voor zijn kleinzonen.

Ik weet het. Elk jaar. En hij zou er kopen voor jou. Natuurlijk voor jou. De liefste moeder van de wereld, ha.

Gaan we weer discussiëren? Dat ben jij.

Nee, overduidelijk jij.

Ik heb daarstraks de auto nog eens gestart, om de batterij in leven te houden. Als we weer mogen, dan ga ik weer. Naar de turnles. Naar de computerles. Naar mijn nieuwe job in de wereldwinkel. Ik kijk ernaar uit.

Ik ook. Naar onze wijntjes in ’t Tolhuis. Papa zou het geweldig vinden, alles wat je onderneemt.

Je tante Annie belde gisteren dat ze al mondmaskers ­gekocht had. Vijf voor 7,5 euro. Da’s duurder dan degene die ik besteld heb bij de apotheek. Vijf voor 6 euro.

Ik zal ze donderdag ophalen en dan breng ik ze.

Goed. Dan leg ik dat bij het stoffen masker dat ik al kreeg van de buurvrouw. Maar, hoe moeten we ons wijntje drinken met zo’n ding op ons gezicht?

Is het al geen apérotijd, trouwens? Ik ga me iets inschenken.

Ik ben al bezig, schat. Dat mocht toch?

Dat moest zelfs. Op jouw gezondheid, mama. Ik bel je morgen. En als we weer mogen, trakteer ik jou wel voor je moederdag. Op bloemen en iets sterkers.

Da’s lief. En ik dan voor de jouwe. Dan mogen we twee keer. Tot morgen, schat.

SABINE VERMEIREN (45) IS REDACTRICE VOOR HET LAATSTE NIEUWS.

Ze is getrouwd, heeft vier kinderen. Vorig jaar verhuisde ze van een nieuwbouwwoning in Brecht naar een 130 jaar oude boerderij in Hoogstraten. Daarmee woont ze niet alleen terug in de straat waar ze opgroeide, maar ook pal naast haar ouders, Joanna en Corneel. Die noemt ze liefkozend ‘make’ en ‘pake’.

Dag make.

Dag, mijn meisje.

Ik dacht: ik heb je vandaag nog niet gehoord. Ik bel even. Wat een toestand toch, hè. Wonen we eindelijk naast ­elkaar, kan ik niet eens meer op bezoek komen.

Je zal het wel druk hebben. Het werk. De kinderen. Lief dat je dan toch even belt.

Gaat het daar, make? ’t Is me allemaal wat, hè. Is alles een beetje oké? Met jou? Met pake?

Maak je geen zorgen, meisje. We zijn met z’n tweeën. En je weet hoe pake is: hij is lief. Hij zorgt goed voor me. We zorgen goed voor elkáár, denk ik. Lekker koken. Samen een beetje poetsen. Wat kasten opruimen. Gisteren nog de zolder. Al missen we natuurlijk ook wel dingen. Jou. Je broers. De kleinkinderen. Samen ergens naartoe rijden. Een koffietje gaan drinken. Maar zolang we gezond zijn, zeuren we niet.

Weet ik, make. Ik ken je toch, zeker? Ik denk dat ik je nooit in m’n leven heb horen klagen – en ik ben nu toch al 45 jaar. Soms denk ik weleens: hoe doet ze dat toch? Zelf verlies ik m’n geduld al eens. Of mopper ik het hele huis bijeen als de dingen tegenzitten. Dat heb ik jou nooit weten doen, make. Ik denk niet dat ik jou ooit één keer slechtgehumeurd geweten heb. Niet één keer dat we vroeger thuis maar beter in een bocht om je heen liepen. Heb ik je ooit gezegd, make, hoe ik dat in jou bewonder?

Je doet het zelf ook goed, hoor, meisje. Pake en ik zeggen het vaak tegen elkaar. Dat we zo fier zijn op jullie. Op jou, op jullie hele gezin. Jullie doen het prima. Echt waar. Je hoeft zo streng niet te zijn voor jezelf.

Ik weet het wel. Ben ik ook niet. Ik denk dat ik gewoon maar wil zeggen: ik ben dankbaar dat ik zo’n goed voorbeeld aan je heb. Je weet toch dat ik je het állerbeste make van de wereld vind, hè? Misschien zeg ik het je niet vaak genoeg. Ik zou het natuurlijk elke dag moeten doen. Maar je weet hoe de dingen gaan. Werk, kinderen: het is soms véél. En dan lukt het eens niet om langs te komen bij je. Of je te komen knuffelen. Of je gewoon maar te zeggen hoe graag ik je zie. Terwijl dat natuurlijk eindeloos veel belangrijker is dan dat extra uur op kantoor. Of die boodschappen waarvan ik dan denk dat ze zo dringend nog moeten gebeuren. Van wie héb ik dat chaotische eigenlijk? Zeker niet van jou. Als er prijzen uitgereikt konden worden voor goedgeorganiseerde moeders, kreeg jij goud. In mijn herinnering aten wij vroeger élke dag om zes uur stipt en lagen m’n kleren – niet zoals bij mij in hoopjes voor de wasmachine – gestreken in de kast. Ik woon nu al dik twintig jaar niet meer bij jullie, maar zelfs op m’n 45ste blijft het warm thuiskomen bij je. Er staat altijd koffie en als ik in de winter voor het haardvuur wil zitten, weet jij als geen ander op welk plekje ik dat het liefst doe – het muurtje. En kom je met een kussentje omdat je het idee niet kan verdragen dat ik op koude stenen zit.

Is dat niet wat mama’s doen? Ik zie jou die dingen ook doen met je kinderen. Hoe je ze rondrijdt naar hun hobby’s. Hoe je ’s ochtends pannenkoeken voor ze bakt. Hoe je ze helpt voor school, ook nu met dat preteachen. Je doet dat goed, meisje. Pake en ik, wij vinden het voor jonge mensen vandaag niet­ ­altijd gemakkelijk. Er moet zovéél. Want er is natuurlijk ook je werk. Als het kon, zou ik je het liefst elke dag komen helpen. Iets lekkers koken. Een mandje strijk wegwerken. Misschien dat het binnenkort weer lukt. Maar nu gaat het even niet. En moeten we blij zijn met wat er is. Af en toe een telefoontje. Of een praatje aan de voordeur. Ons momentje komt weer wel.

Weet je, make? Ik ben blij dat we vorig jaar verhuisd zijn. En dat we van de oude boerderij van moemoe en vava stapje voor stapje ons eigen nest aan het maken zijn. Dichter bij jullie zijn: ik heb het me nog geen dag beklaagd. De stap was groot, want we lieten een huis en een dorp achter waar we mee vergroeid waren. Maar dat is oké. Soms wéét je in het leven gewoon wat je moet doen. Dit was zo’n moment. De deur uitgaan en honderd stappen verder – de schaapjes voorbij, de bambi’s voorbij – bij jou kunnen binnenlopen: ik vind het heerlijk.

Ik ook. Soms hoor ik de kinderen buiten spelen. Of zie ik ze voetballen. Of loop je voorbij met de hond en zwaaien we. Het gaat er me niet eens om dat we elkaar de hele tijd zien. Niks móét. We zullen je nooit vragen om elke dag langs te komen. Geen verwachtingen, geen verplichtingen. Gewoon maar weten dat je er bent, één deur verder, is al genoeg.

Waar ik eigenlijk voor belde, make. Ik weet dat het nog te vroeg is. Maar wat denk je van een koffietje, binnenkort, als het weer mag, hier bij ons op de boerderij? Ik maak er iets lekkers bij uit de oven. Een taartje of zo. En een proevertje advocaat met slagroom erop – daar hou je zo van. M’n mooiste kopjes zitten nog in een niet-uitgepakte verhuisdoos. Maar speciaal voor die hoogdag zoek ik ze.

Al zou je er je oudste koffiemok voor klaarzetten, dan nog zal ik het een feest vinden.

Gaan we doen, make. Hopelijk heel gauw. Als ik straks voorbijwandel met de hond, zwaai je dan?