"Hartverscheurend, maar prematuurtje 24/7 kunnen zien, gaf me troost" Dankzij nieuwe webcams die UZ Brussel installeerde, vindt Saskia Baes toch rust tussen het afkolven en kangoeroeën door Ingrid De Vos

14 juni 2018

17u54 6 Familie Geen moeilijker moment voor ouders van een prematuurtje, dan het ziekenhuis verlaten zonder baby. «Gelukkig kan ik mijn zoontje volgen via de webcam. Anders vond ik geen rust», getuigt mama Saskia Baes.

Als eerste ziekenhuis in België plaatste het UZ Brussel een webcam op elk van de 28 bedjes van de dienst Neonatologie. Ouders van te vroeg geboren kindjes konden hun baby al volgen via camera’s aan het plafond, maar de kwaliteit van die beelden liet te wensen over. Je zag trouwens vaak alleen een couveuse met een doekje over. Zo worden onrustige prematuurtjes immers afgeschermd van alle prikkels.

Constant verbonden

