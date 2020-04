#samenerdoor Gesponsorde inhoud “Hallo, horen jullie mij?”: Met deze 7 apps kan zelfs je oma aan het videochatten slaan Aangeboden door Telenet

14 april 2020

Als er één collectieve frustratie heerst dezer dagen is het wel dat we onze vrienden en familie niet kunnen zien. Gelukkig kunnen we elkaar via videogesprekken toch nog face to face (zij het met een scherm ertussen) spreken. Videobellen hoeft dan ook niet ingewikkeld te zijn. Met deze zeven programma’s kunnen zelfs je bejaarde oma en digitaal-onhandige vrienden aan de slag gaan.

Facebook

Meer dan een vierde van wereldbevolking is actief op Facebook . Het is daarom ook de ideale plek om je vrienden en familie van op afstand te ontmoeten. De chatfunctie van het platform leent zich perfect om één op één met elkaar te videobellen. Dat kan op je computer of met de Messenger applicatie op je telefoon of tablet. Met meerdere mensen tegelijk videochatten kan ook als je eerst een groepsgesprek aanmaakt. Eens dat gebeurd is klik je op het camera-icoontje en kan het babbelen beginnen.

Skype

Skype is waarschijnlijk het meest bekende videochatprogramma, aangezien het al 17 jaar meegaat. Het is makkelijk te gebruiken op telefoons, tablets en computers en laat je toe met 25 mensen tegelijk te bellen. Perfect voor als je een social distancing verjaardagsfeestje wil organiseren met de hele familie

Whatsapp

Whatsapp is vooral bekend als een berichtenapp, maar je kan er ook gratis mee videobellen door op het camera-icoontje te klikken. Als je een groepsgesprek wil beginnen, klik je bovenaan op ‘nieuwe groepsoproep’ en selecteer je vervolgens de personen met wie je wil praten. Zo moet de bomma alleen maar op het groene horentje drukken om deel te nemen. Makkelijker dan dit wordt het niet.

Tessa Van Obbergen, Communication Officer bij Telenet, en haar familie zijn alvast fan van Whatsapp. Ze legt je graag uit hoe je zelf zo’n groepsgesprek opstart.

Facetime

Facetime is een populaire en handige app om met elkaar te videochatten. Bij jongeren is het werkwoord ‘facetimen’ tegenwoordig zelfs al beter ingeburgerd dan ‘skypen’. Het grote nadeel van Facetime is dat het enkel gebruikt kan worden op Apple-producten. Iedereen in je kring moet dus een iPhone, iPad of Mac computer bezitten. Als dat het geval is, hoef je gewoon op hun namen te klikken in je contactenlijst om een groepsgesprek te starten.

Google Duo

Wat Facetime is voor Apple-gebruikers is Google Duo voor Android-aanhangers. Je kan er meteen mee aan de slag op de app of op hun website . Zo kunnen ook niet-Android-gebruikers aan het gesprek deelnemen. Zoals de naam al aangeeft, is Google Duo niet bedoelt voor grote groepen. Met een maximum van acht deelnemers per gesprek blijven de gesprekken hier eerder intiem.

Instagram

Vele jongeren spenderen hun quarantaine haast volledig op Instagram. Al scrollend doorheen elkaars foto’s blijven ze in contact met elkaar. Maar wist je dat de app ook een videochatfunctie heeft. In de berichtensectie van de smartphone app kan je op het camera- icoontje klikken om face to face met elkaar te praten. Wat het extra leuk maakt, is dat je kan kiezen tussen vele gekke filters die zo’n videogesprek meteen opfleuren.

Google Meet

Voor zij die het groots zien is er Google Meet. Dit platform is ontworpen voor families, vriendengroepen en collega’s die echt met iedereen tegelijk willen praten. Bedenk een leuke groepsnaam en nodig dan tot wel 25 personen uit om met zijn allen te babbelen. Om het gesprek overzichtelijk te houden detecteert de software zelf wie er aan het woord is en toont het die persoon steeds in het groot. Zo moet je niet de hele tijd naar de kleine schermpjes staren om de spreker te vinden.

