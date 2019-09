Exclusief voor abonnees “Greta Thunberg toont de sterktes van haar autisme, zonder de moeilijkheden te verbloemen” Sara Vandekerckhove

06 september 2019

08u04

Bron: De Morgen 0 Familie ‘‘Anders zijn’ kan een superkracht zijn’, pareert Greta Thunberg de opmerkingen over haar autismespectrumstoornis. Dat de 16-jarige klimaatactivist zo open en eerlijk over haar diagnose getuigt, kan erg helpend zijn voor lotgenoten. ‘Dat ze ook toegeeft hoe lastig het soms is, dat vind ik net mooi.’

Bij haar aankomst in de Verenigde Staten, na een zeiltocht van twee weken, leek het op Twitter vooral over ‘de mentale toestand’ van Greta Thunberg te gaan. De jonge klimaatactiviste raakte tijdens een interview even niet uit haar woorden en gaf de microfoon vervolgens aan iemand anders. Meteen reden voor sommige tegenstanders om haar psychische stabiliteit in vraag te stellen.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis