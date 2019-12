‘Gezinfluencers’ geven familiale leven bloot op sociale media: “Video's maken is familiemoment geworden”

Familie Een gezin runnen gaat niet zonder slag of stoot. En wat als je dat gezinsleven ook nog eens deelt via sociale media? In Vlaanderen duiken steeds meer zogenaamde 'influencer families' op. "Zodra één van ons het niet meer ziet zitten, stoppen we ermee."

Withkidsontheroad: “De eerste vijfduizend volgers is echt hard werken”

Instagram: 27.500 volgers

Familieleden: Katrien, Ludovic, Bas (8) en Elodie (4)

Doel: Volgers overtuigen dat reizen met kinderen geen stressboel hoeft te zijn.

Opbrengst via blog en sociale media: onbekend.

"Als ik foto's maak, is de horizon altijd recht, hé. En die van mama niet." Je moet het de achtjarige Bas niet meer uitleggen dat je best goed kijkt door de lens van de camera vooraleer je een foto neemt. Bas is, net als zijn zusje Elodie (4), opgegroeid met een camera op zich gericht.

Zijn ouders Katrien Goris en Ludovic Lenaerts zijn niet alleen fervente reizigers, ze houden er al jaren van om die ervaringen in honderden foto's en video's te vereeuwigen. Die kwamen van pas toen het koppel in januari 2017 besloot om een blog te starten. De focus lag snel vast: reizen met kinderen. Wat begon met een bescheiden blog met reisverslagen en een Instagrampagina met de leukste kiekjes, groeide steeds verder uit tot een goed gedocumenteerde reisblog.

Algoritme

Zodra Bas en Elodie in bed lagen, ontgrendelden hun ouders het Instagramaccount van Withkidsontheroad en gingen ze op zoek naar een publiek. Dat begint door contact te leggen via sociale media met andere reisbloggers, maar vooral door op zoek te gaan naar Instagramprofielen die misschien wel interesse zouden kunnen hebben in hun blog. "We liketen dan foto's of reageerden onder berichten", zegt Goris. "De eerste vijfduizend volgers is echt hard werken, nadien is het iets gemakkelijker om opgepikt te worden door het algoritme van Instagram."

Nu is Withkidsontheroad geen nevenproject meer. Goris gaf eerder dit jaar haar job als leerkracht op om zich voltijds toe te leggen op het project. "Of ik evenveel verdien als een leerkracht? Neen, daar zijn we helaas nog niet. Ook al werken we keihard. Ludovic bewerkt alle foto's en video's als de kinderen slapen, ik verzorg de inhoud van de website en doe alle communicatie."

Gratis reis

Dat ze nooit zo groot zullen worden als The Bucket List Family (880.000 abonnees op YouTube), hét grote voorbeeld, daar hebben ze zich al lang bij neergelegd. Toch hopen ze dat de influencermarketingsector in België stilaan volwassen wordt. "Wij proberen marktconforme prijzen te hanteren voor onze samenwerkingen", zegt Lenaerts. "Maar als een partner ons een reis aanbiedt naar een van onze droombestemmingen, dan kunnen we flexibel zijn."

Familie Meerschaert: “YouTube-video's maken is familiemoment geworden”

YouTube: 20.500 volgers

Familieleden: Jurgen, Davinia, Orphee (16), Xanthe (13) en Arko (11)

Doel: Gekke avonturen op YouTube delen.

Opbrengsten: geen.

De familie Meerschaert uit Roeselare lijkt naar eigen zeggen wel "een groep Chinezen", verwijzend naar al het materiaal dat ze inpakken als ze samen op uitstap gaan. Een paar camera's, een drone, een GoPro en af en toe een statief.

Het vijftal overtuigde op een kleine twee jaar meer dan 20.000 mensen om zich te abonneren op hun YouTube-kanaal 'Familie Meerschaert'. Daar posten ze twee keer per week verschillende soorten video's, die op te delen zijn in drie categorieën: reisverslagen, video's waarin ze gezelschapspellen testen en zogenaamde YouTube challenges.

Blootgeven

Vooral voor die laatste categorie hebben de twee jongsten, Arko (11) en Xanthe, (13) aan de oren van hun ouders gezaagd. Ze wilden graag zelf liedjes gorgelen, een levende bowlingbaan maken en een nuttelozeweetjesquiz organiseren en hun ervaringen met de rest van de wereld delen.

Voor alle duidelijkheid, de familie Meerschaert geeft zichzelf niet bloot voor het geld. "Mochten we een Amerikaans gezin zijn, zat dat er misschien in. Maar nu zouden we al blij zijn mochten we eens uitgenodigd worden door een pretpark", zegt Jurgen. Ze ontvangen af en toe een gezelschapsspel om uit te testen en één keer contacteerde een matrassenhandelaar de familie. "Ik heb toen gewoon 'matrassen????????' geantwoord."

Als het financieel niks opbrengt, waarom zou je jezelf dan druk opleggen om elke week twee video's te delen? De agenda's van de gezinsleden stroppen zonder YouTube al dicht. En Jurgen trekt zich uren terug op zijn bureau om video's te monteren. Het kan gek klinken, maar formats en uitdagingen bedenken voor video's en ze uiteindelijk opnemen is de voorbije jaren uitgegroeid tot een belangrijk familiemoment. Waar zondagmiddag bij veel gezinnen gelijkstaat aan samen kip aan 't spit met frietjes verorberen, is YouTube de lijm bij de Meerschaerts. (DM)