“Geef dat kind een slok jenever”: boek verzamelt opvoedtips uit de jaren 50 die nog altijd bruikbaar zijn Kristel Mauriën

10u29 0 Foto door Colin Maynard op Unsplash Familie 70 jaar geleden zetten ouders hun huilbaby een nachtje in de schuur om zelf een goede nachtrust te hebben. Wie dat vandaag de dag zou durven te doen, krijgt de politie op zijn dak. Toch valt er daarvan wat te leren, vinden Dorine Hermans en Els Rozenbroek. Zij verzamelden opvoedadviezen van vroeger die pedagogen nu ongetwijfeld onverantwoord vinden, maar die er wel voor zorgen dat ouders wat minder overspannen door het leven gaan.

Opvoeden mag je niet te serieus nemen! Dat is alvast de stelling van Dorine Hermans en Els Rozenbroek én ook de reden waarom ze het boek 'Geef dat kind een slok jenever' geschreven hebben. Met dit humoristische opvoedboek willen ze duidelijk maken dat je al die goedbedoelde adviezen van pedagogen met een korreltje zout moet nemen, tenminste als je niet onzeker en overspannen wil geraken over je eigen opvoedkwaliteiten.

"Uit een onderzoek van de Hogeschool Leiden in 2015 is gebleken dat ouders overbelast raken door al die adviezen van moderne opvoeddeskundigen", aldus Hermans en Rozenbroek. "Vandaag de dag vertrekt men te veel vanuit de kinderen en te weinig vanuit de ouders. Ouders hebben het gevoel dat ze alle verantwoordelijkheid voor het geluk van hun kinderen in hun schoenen geschoven krijgen. Maar honderd jaar geleden was het precies andersom. Toen stonden niet de kinderen, maar wel hun ouders centraal. Kinderen mochten aan tafel niet praten en als het financieel kon, moesten ze zo snel mogelijk naar de kostschool."

"Ondertussen is de visie op opvoeden 360° gedraaid. Met als gevolg dat ouders te lief en te begripvol zijn voor kinderen. Opvoeden wordt vandaag de dag té serieus genomen, terwijl het gewoon je gezond verstand gebruiken zou moeten zijn én heel veel relativeren."

Dorine Hermans en Els Rozenbroek gingen te rade bij hun wijze buurvrouwen op leeftijd en lazen populaire boeken met opvoedingsadvies uit de jaren 50 om eigenwijs advies te geven op vaak voorkomende opvoedkwesties van vandaag de dag.

