"Gebruik handdoeken zoals thuis" & andere tips om je ecologische voetafdruk te verkleinen

Door op hotel je handdoeken te hergebruiken in plaats van je iedere ochtend met een kraaknet exemplaar af te drogen, besparen we jaarlijks ruim 17 miljoen liter water én wordt de CO2-uitstoot verminderd. Een kleine moeite voor iets dat zo'n grote impact heeft op het milieu. Maar zijn er ook thuis zulke dingen die je kan doen?

IN DE KEUKEN

* Weet waar je voedsel vandaan komt. Waarom tomaten uit een ver land mee naar huis nemen terwijl die van onze eigen landbouwers minstens even lekker zijn? Bovendien hebben die laatste geen duizenden kilometers afgelegd, wat heel wat vervuilend transport en CO2-uitstoot vraagt. Steun de lokale boeren én wees lief voor het milieu door voor voeding van eigen bodem te kiezen.

* Las een vegetarische dag in. Wees gerust, je hoeft geen fulltime vegetariër te worden als je dat stukje vlees echt niet kan missen. Las gewoon één (of meerdere voor de ambitieuze wereldverbeteraars) vegetarische dagen in. En geloof het of niet, ook op de dagen dat je toch een stukje vlees wil opsmikkelen, zijn er ecologische alternatieven. Op websites als deeleenkoe kan je een deel van een koe reserveren, en pas wanneer de koe volledig verkocht is, gaat ze naar het slachthuis. Op die manier is er veel minder vleesverspilling en worden de dieren niet langer onnodig geslacht.

* Probeer te minderen met verpakkingen. Druiven in plastic doosjes, trostomaten in een bakje, ... dat is nergens voor nodig. Bovendien is de productie van die plastic verpakkingen slecht voor het milieu. Kies in de supermarkt in het vervolg dus zo veel mogelijk voor onverpakte producten, en laat als het even kan ook de plastic zakjes links liggen door zakjes te gebruiken die je thuis al hebt liggen. Wil je nog een stap verder gaan? Dan zijn er tegenwoordig ook heel wat verpakkingsvrije winkels te vinden. Je neemt dan gewoon zelf je doosjes of bokalen mee, waar je vervolgens al je aankopen in overlaadt. En wees gerust: alle verpakking wordt op voorhand gewogen, en dat nadien van de aankoopprijs afgetrokken. Je betaalt dus écht alleen voor de inhoud.

IN HUIS

* Ga niet te kwistig om met water. Neem een douche in plaats van een bad (en dan nog liefst een paar graden minder warm dan gewoonlijk), en zet je afwasmachine pas aan wanneer deze volledig vol staat. Op die manier verspil je niet te veel water.

* Zet je elektrische toestellen af. Ook op stand-by zoemt die televisie of microgolfoven nog onopvallend door. Door deze af te zetten wanneer je ze niet gebruikt, spaar je niet alleen energie, maar ook de levensduur van de toestellen. En ja, ook dat is duurzaam.

* Maak er binnen geen sauna van. Zeker nu het buiten wat kouder wordt, is de verleiding groot om de verwarming helemaal open te draaien. Probeer in het vervolg echter eerst eens een iets warmere trui aan te trekken. Wedden dat de verwarming zo een graadje lager kan? Dat is overigens niet alleen goed voor je ecologische voetafdruk, ook je bankrekening zal je dankbaar zijn. Wat ook kan helpen is de verwarming al afzetten een halfuurtje voor je vertrekt of onder de wol kruipt. Op dertig minuten tijd zal het niet plots ijskoud worden, maar op lange termijn maakt het wél een verschil qua energie.

* Ook onnodige papierverspilling is een probleem. Zoals die tientallen stapels reclameblaadjes die bijna iedereen elke dag linea recta van de brievenbus naar de papiermand verhuist. Het is dan ook geen overbodige luxe om een sticker op je brievenbus te plakken om reclame te vermijden. Het bespaart jou wat werk, én je helpt het milieu.