“Ga niet preken, moraliseren of voorspellen”, expert deelt tips voor een goed gesprek tussen moeder en dochter

Het is Moederdag in Antwerpen vandaag, het perfecte moment voor een goede babbel tussen mama en dochter. Meestal kom je door de drukte van de dag niet verder dan een ‘hoe gaat het?’ en vaak is het ook gewoon niet eenvoudig om je als ouder, of als kind, open te stellen. Kinderpsychologe Klaar Hammenecker geeft tips. “Er is maar één voorwaarde voor een goed gesprek: dat je als moeder luistert.”

Er zijn moeders en dochters die elkaar alles toevertrouwen. En er zijn er die zelden een goed gesprek hebben. Praten met een ouder of kind is niet altijd eenvoudig en zorgt op elke leeftijd voor bepaalde uitdagingen. “Heel normaal. Elke moeder loopt daar weleens tegenaan”, zegt ­kinderpsychologe, bemiddelaar en oprichtster van MAMAgement, een platform voor ouders met opvoedingsstress, en van de Mamaboost-opvoedingsworkshops Klaar Hammenecker. “Er is maar één voorwaarde voor een goed gesprek: dat je als moeder luistert. Kinderen pakken een gesprek niet altijd gestructureerd aan en gaan tijdens het praten soms alle kanten op. Het is aan ons ­– de mama’s – om dan goed te blijven luisteren.”

Als je kind meer aan het woord is dan jij, ben je goed bezig kinderpsychologe Klaar Hammenecker

Wat is dan ­precies ‘goed luisteren’? Ook daar heeft Klaar een handige richtlijn voor: “Als je kind meer aan het woord is dan jij, ben je goed bezig. Luister meer dan dat je praat. Vermijd de neiging om te gaan preken, moraliseren of te voorspellen: ‘Je zal nog wel dit of dat ...’ Of erger nog, ga zeker niet het slachtoffer uithangen als ouder: ‘Wat doe je mij toch aan?’”

Kwestie van timing

Nog een belangrijk punt: de timing. Op het verkeerde moment een delicaat onderwerp aansnijden is haast een garantie voor een slecht gesprek. Klaar Hammenecker: “Dat geldt voor beide partijen. Voor de dochter: drop niet snel een lastige vraag als je moeder net wil vertrekken. Veel kans dat ze zich gemanipuleerd voelt: ‘Nu kan ik bijna geen ‘nee’ zeggen, er is geen tijd om dit rustig door te praten!’ Voor moeders: begin er niet aan na een zware dag, als je hoofdpijn hebt, ­gestrest bent of als er andere familieleden bij zijn. Rust is belangrijk. Een ideale plek voor een goed gesprek is de auto: je kan niet weg en je hoeft elkaar niet aan te kijken. Dat praat een stuk makkelijker. Overigens: maak er ook thuis geen zaak van als je dochter je niet aankijkt. Als ze haar boodschap beter kan verwoorden als ze naar de grond kijkt of zich verbergt in de kap van haar hoody: wat maakt het uit? Beschouw het als een teken dat ze echt ergens mee zit en dat met jou wil delen. En maak je geen zorgen: het is niet omdat ze je niet ­aankijkt dat ze niet hoort wat je zegt.”

Begin vanuit een ik-boodschap, daardoor uit je je bezorgdheid zonder aan te vallen kinderpsychologe Klaar Hammenecker

Iets anders waar veel moeders, maar ook dochters, over struikelen: de openingszin. Hoe begin je een goed gesprek, zonder te vervallen in het nogal onheilspellend klinkende ‘Ik moet je iets zeggen’. Of: ‘Kan ik je even spreken?’ Klaar ­Hammenecker: “Begin vanuit een ik-boodschap. Bijvoorbeeld: ‘Ik merk dat je de laatste tijd enorme wallen onder je ogen hebt. Ik vraag me af of je wel voldoende slaapt en ben ongerust.’ Door te openen met een ik-boodschap uit je je bezorgdheid zonder aan te vallen. Zo verloopt het gesprek ­rustig, kan je samen tot een oplossing komen en houden jullie er allebei een goed gevoel aan over.”

Het laatste woord

Tot slot nog advies voor moeders om een gesprek op een goede manier af te ­ronden: het is niet belangrijk om het ­laatste woord te hebben. Klaar ­Hammenecker: “Ik merk dat veel vaders daar belang aan hechten, maar het komt ook bij moeders voor: per se het laatste woord willen hebben in een discussie. Doe dat niet. Als je daarmee bezig bent, gaat het niet over verbinden met je kind maar over gezag en gehoorzaamheid, en daar gaan gesprekken tussen ouders en kinderen niet over. Zegt je kind na een uitbrander iets als ‘Ach mens!’, dan heb je dat niet gehoord. Draai je om en stap weg. Als je opvoedingsadvies niet meer aankomt, los je dat niet op door nog meer in een gezagspositie te kruipen, maar door op zoek te gaan naar de reden: wat maakt dat je kind de boodschap niet meer aanvaardt? Wat overigens ook een prima aanleiding kan zijn voor een goed gesprek.”

Een gesprek tussen moeder en dochter: elke leeftijd zijn eigen stijl

De manier waarop je als moeder met je ­dochter praat, wordt in grote mate bepaald door haar leeftijd. Een overzicht.

Kleuterschool

Klaar Hammenecker: “In deze ‘vroegtalige’ fase moet je je kind ‘taal geven’. Een voorbeeld: je ene dochter geeft je andere dochter een duw. Vraag dan niet: ‘Waarom deed je dat?’ Een kind kan dat nog niet verwoorden. Zeg ook niet: ‘Duwen mag niet, ga in de hoek staan!’ Daar leert een kind helemaal niets uit. Een betere reactie is: ‘Ik zie dat je boos bent. Zou het kunnen dat je bang bent dat je zus je kunstwerk zal stukmaken en je haar daarom geduwd hebt?’ Het zal wellicht niet meteen lukken, maar misschien zegt je ­dochter na een paar keer: ‘Ik wil niet dat zus mijn tekening stukmaakt.’ Dat lukt haar, omdat jij haar al die vorige keren de taal gegeven hebt. Onderschat het belang hiervan niet: als je kind zich van kleins af aan leert te uiten met woorden, zal het ook later over problemen kunnen praten, in plaats van ze te uiten met – negatief – gedrag.”

Lagere school

“Ik zie in mijn praktijk vaak kinderen die heel weinig weten over hun eigen leven. ‘Wat ga je vandaag nog doen? Geen idee, dat moet je aan mijn mama vragen.’ Als we willen dat onze kinderen leren plannen en organiseren, moeten we hen ook betrekken in de organisatie van hun eigen leven. Pas dan kunnen ze die vaardigheden onder de knie krijgen, en dat lukt prima in deze leeftijdsfase. Stel veel vragen en betrek hen zo veel mogelijk bij alles wat je doet.”

Middelbare school

“Een gesprek met een tiener is als koorddansen: je mag ze niet als een klein kind behandelen, maar ook niet als een volwassene. Ze zijn geen van beide en voelen zich ofwel betutteld ofwel tekortschieten omdat ze nog niet handelen, nadenken en functioneren als een volwassene. Mijn raad? Probeer low profile te blijven en heel goed te luisteren. Bijt liever je tong af dan ­advies te geven. Of vraag er expliciet naar: ‘Heb je graag dat ik je help?’ ­Aanvaard dat je kind afstand neemt. En weet dat het altijd weer goed komt als de band met je kind goed zit.”

Jongvolwassenen

“Vertrouwen en vrijheid zijn de ­sleutelwoorden in deze fase. Niet altijd gemakkelijk: als je dochter bijvoorbeeld op kot zit, staat ze op eigen benen, maar is ze tegelijk nog financieel en juridisch afhankelijk van jou. Mijn advies? Leg geen vaste richtlijnen op maar geef vrijblijvend advies. Jongvolwassenen willen in hun waarde gelaten worden en zélf bepalen wat voor hen het beste is.”

Volwassenen

“Vanuit het standpunt van de moeder verandert er op deze leeftijd niet zoveel meer in de manier van communiceren. Vanuit het standpunt van de dochter kan er wel veel veranderen: met name op het moment dat ze zelf moeder wordt. Dan komt ze in jouw positie terecht. Dat kan ervoor zorgen dat ze plots veel beter begrijpt waarom jij destijds bepaalde dingen zei of deed.”