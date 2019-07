#FRIYAY! Baby steekt middelvinger op naar zingende vader en gaat vervolgens viraal NINA-redactie

12 juli 2019

15u51 0 Familie Thank God it’s Friday! Koffie smaakt beter, de uren gaan sneller voorbij en het weekend lonkt. Geen betere manier om de week af te sluiten dan met een heerlijke feelgoodvideo die instant een lach op je gezicht tovert.

Sommige baby’s zijn nu eenmaal geboren met een attitude. Of althans toch de kleine Kielle uit Campbell County in de Verenigde Staten. Toen zijn vader besloot om een liedje voor hem te zingen, wou hij precies even duidelijk maken zijn zangkunsten niet op prijs te stellen. De pasgeboren baby stak dan ook een piepkleine middelvinger naar hem op.

“Het ging waarschijnlijk om een reflex”, relativeert de kersverse papa het gebeuren. “Maar het was wel grappig.” De video en baby Kielle gaan ondertussen viraal op het internet. “Is dit de meest badass baby ooit?” vragen mensen op Twitter zich massaal af.