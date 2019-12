‘Foute’ kerstcadeaus worden steeds vaker online doorverkocht TVM

26 december 2019

15u02 0 Familie Weer een paar sokken, een saaie boekenbon of een lelijke sjaal gekregen? In plaats van het onaangeroerd in een donker hoekje op te bergen, proberen we er tegenwoordig zelf steeds vaker munt uit te slaan. Tweedehandssites kennen in de periode rond de feestdagen jaar na jaar een grotere piek.

Uit een enquête van Dedicated1 in opdracht van Mondial Relay bij 1.000 Belgen tussen 18 en 75 jaar blijkt dat 12% al eens een eindejaarsgeschenk online heeft proberen doorverkopen. In de categorie 18-34 jaar gaat het om 16%, in de categorie 35-54 zelfs om 17%.

Die cijfers liggen in lijn met die van een onderzoek van 2dehands.be, De Kringwinkel, Troc.com en Cash Converters bij 2.000 Belgen. Daaruit blijkt dat 17,2% zijn of haar foute cadeaus probeert door te verkopen. “In de meeste gevallen gaat het om producten die we al hadden of die niet in de smaak vallen”, zegt Aleksandra Vidanovski, woordvoerster van 2dehands. “Mensen maken er ook geen geheim van: steeds vaker plaatsen ze bij hun zoekertje dat het om een ‘fout cadeau’ gaat en waarom dat zo is. Zo weten potentiële kopers meteen dat het product nog niet werd gebruikt en verkrijgbaar is aan een interessante prijs.”

Ze herhalen dit onderzoek overigens elk jaar en stellen vast dat er elk jaar meer cadeautjes worden doorverkocht. Vorig jaar verkocht 16,3% van de ondervraagden een cadeau door online.

De 5 meest aangeboden ‘foute cadeaus’ zijn:

1. Kleding (20,6%)

2. Decoratie-artikelen (18,1%)

3. Boeken en strips (16,7%)

4. Parfum en cosmetica (14,7%)

5. Waardebons (13,6%)

Toch vindt niet iedereen het zo vanzelfsprekend om een fout cadeau door te verkopen. 25,9% is bang dat de gever zich beledigd zou voelen en 9% schenkt de cadeaus liever weg. Zo zijn er steeds meer, volgens De Kringwinkel. “De komende dagen wordt het ongetwijfeld opnieuw alle hens aan dek in onze winkels. In de vakantie heeft men wat meer tijd om bij ons langs te komen met ‘foute cadeaus’. Zo krijgen we een pak meer gloednieuwe producten binnen waarvan we denken dat het om foute cadeaus gaat. Kledingstukken blijven het populairst, maar ook boeken worden vlot aan ons geschonken, vaak met het inpakpapier er nog bij. Zo kunnen ze er – via De Kringwinkel – nog iemand anders blij mee maken,” besluit Eva Verraes, directeur van De Kringwinkels.