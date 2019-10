Exclusief voor abonnees “En toen vroeg de kersverse papa aan de gynaecoloog of hij nog een steekje wou bijzetten” Vroedvrouw én moeder schrijft boek over eigen en andere bevallingen Cathy Galle

10 oktober 2019

15u10

Bron: De Morgen 2 Familie Ze noemt zichzelf graag ‘een vroedvrouw die toevallig ook moeder werd’. En schreef een boek over verlossingen die ze bijwoonde en haar eigen bevallingen. ‘Bevallen is van iets huiskamerlijks geëvolueerd naar iets heel gemedicaliseerds. Dat is jammer’, zegt Uwe Porters (29).

Ze zag de voorbije jaren mama’s meteen het haar van hun pasgeboren baby afscheren of de placenta meenemen naar huis om een ontbijtsmoothie van te maken. Uwe Porters, mama van Lexie (4) en Viggo (2), schrijft als mom blogger en Instagrammer al langer over haar ervaringen als vroedvrouw én moeder. Verhalen die gesmaakt worden, aan haar trouwe schare volgers te zien. Nu is er ook een boek: Verlos ons – Verhalen van een vroedvrouw. “Ik wil toekomstige mama’s vooral tonen dat een geboorte een wonder is, maar dat ze zelf de regie in handen moeten houden. Dat kan veel trauma’s vermijden.”

Heeft de mama dan niet altijd de regie in handen?

Uwe Porters: “Neen. Ergens onderweg is de bevalling van iets huiskamerlijks geëvolueerd naar iets heel gemedicaliseerds. En dat is eigenlijk niet nodig. Het verhaal van Kirsten is mij altijd bijgebleven. Ze zag zich terechtkomen in een steriele ziekenhuiskamer vol mensonterende instrumenten. En de gynaecoloog zei koeltjes: ‘Leg je benen in de beugels en puf maar.’ Daarna kreeg ze een knip, zonder enige vorm van waarschuwing. Ze voelde zich als een gelabeld stuk rund. Zo hoort het dus niet te zijn.

