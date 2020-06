‘De eerste keer na corona’: redactrice Valérie (35) had een hele dag geen kinderen in huis en dat voelde best dubbel Valérie Wauters

18 juni 2020

16u36 0 Familie Nu de strenge lockdown verleden tijd is, hernemen we met z’n allen het leven van vroeger. Maar is terugkeren naar ‘het oude normaal’ wel zo simpel? Welke psychologische effecten heeft dat op ons? De nina.be-redactrices zijn proefkonijn. Vandaag: redactrice Valérie (35) kan na bijna 3 maanden thuiswerken en pre-teachen de navelstreng met haar kinderen weer even doorknippen. Psychologe Marie Rondou legt uit waarom dat moeilijker blijkt dan verwacht.

“Vandaag moet mama weer stevig doorwerken, dus ik hoop dat je je deze voormiddag in stilte kan bezighouden ...”. Pas wanneer er na 20 seconden geen antwoord komt, dringt het tot me door dat er geen enkel kind meer op de achterbank zit. Ik heb net voor het eerst – nu ook de kleuterschool weer open is – beide zonen op school mogen afzetten. En hoewel ik zelf van de partij was bij dat heuglijke moment, is mijn onderbewustzijn duidelijk nog niet gewend aan het feit dat er plots geen kind maar aan mijn lijf bengelt.

Weken, wat zeg ik, màànden heb ik naar dit moment uitgekeken. Want hoewel ik mijn kinderen doodgraag zie was het bij momenten ... intens (om niet te zeggen dat het er meer dan eens bovenarms op zat). De combinatie van werken en tegelijk preteachen vroeg niet alleen van mij, maar zeker ook van mijn koters van 4 en 7, een stevige dosis geduld en inlevingsvermogen.

Het hoeft dus niet gezegd dat we allemaal uitkeken naar het moment waarop de schoolpoorten weer wijd open zwaaiden en de jongens hun juf en vrienden konden terugzien. Structuur, een normaal dagritme en geen blote bips die moet proper gemaakt in het midden van een videocall? Yes please!

En toch. Eens het moment aangebroken waarop ze allebei veilig op de schoolbanken zaten, voelde ik me ... alleen. Ik miste het gekwetter om me heen en de duizenden vragen die me anders uit mijn concentratie haalden. Het opnieuw leren loslaten van mijn zonen bleek, tegen alle verwachtingen in, moeilijker dan verwacht.

Aan het einde van de schooldag bleek trouwens dat ik lang niet de enige was die het samenzijn gemist had. Mijn anders zo coole jongens vliegen me meteen om de hals wanneer ik hen van school afhaal en ratelen op de terugweg aan één stuk door. En ik? Ik kan niet anders dan glimlachen en denken hoe hard ik dit de voorbije uren gemist heb. Maar of dat nu wil zeggen dat we van dat preteachen een blijvend dingetje moeten maken? Toch maar liever niet.

Klinisch psychologe Marie Rondou verklaart waarom de terugkeer naar school veel ouders en kinderen met een dubbel gevoel achterlaat.

“Naast de lastige gevolgen van de lockdown hebben veel mensen toch ook een andere kant van zichzelf of hun gezin leren kennen tijdens deze periode. De waarde van het zogenaamde vertragen, het genieten van de kleine dingen en het terugvallen op mensen die er voor jou écht toe doen is iets wat veel mensen wel willen meenemen uit deze tijd. Het feit dat alles stilaan weer zijn ‘gewone’ ritme aanneemt, betekent dus ook een stukje afscheid nemen van de leuke kanten die de lockdown voor sommigen ook had.”

“Ik vind het daarom ook altijd heel intrigerend wanneer mensen het hebben over ‘loslaten’. Ik zou mensen vooral willen toewensen dat ze leren vasthouden aan wat ze tijdens deze periode zo gewaardeerd hebben. Heb je genoten van meer tijd met je kinderen? Maak dan waar mogelijk wat aanpassingen in je agenda zodat je die dingen ook nu nog kan blijven doen. Was het die dagelijkse wandeling die zo’n deugd deed? Plan die dan in, net zoals je met een andere afspraak zou doen. Heb je ondervonden dat het fijn was om minder te ‘moeten’ met de kindjes? Hou dan bijvoorbeeld systematisch één dag per weekend vrij om gewoon te doen waar jullie zin in hebben. Misschien blijven er daarnaast nog dingen over die sowieso anders zullen zijn. Sta jezelf toe om deze te missen en het daar af en toe even moeilijk mee te hebben. Dat kan en mag, want al die veranderingen waarmee de jongste maanden te maken kregen, dat is ook niet niks.”

“Voor kinderen geldt dat trouwens ook. Het is best logisch dat deze periode voor hen erg lastig is. Na maandenlang ‘opgesloten’ te zitten in hun vertrouwde omgeving kan het voor sommigen best spannend zijn om weer hun weg te zoeken op school of in de opvang. Door de maatregelen gaat het er daar bovendien ook helemaal anders aan toe dan ze gewend zijn. Hoe een kind omgaat met zo'n gevoelens hangt niet alleen af van z’n karakter, maar ook van de leeftijd. Probeer daarom altijd met mildheid en geduld naar je kroost te kijken. Hou in het achterhoofd dat deze nieuwe stap misschien meer met hen doet dan ze letterlijke aangeven en probeer hierop in te spelen op een manier die voor jou juist aanvoelt. Weet ook dat je niet alles moet proberen te fixen of beter te maken. Het is voor iédereen een moeilijke periode, en soms moet je dat ook gewoon durven toegeven. Bovendien zijn er veel verschillende manieren om te kijken naar hoe zo een overgang ‘hoort’ te gaan. Moet je je kinderen leren om door te bijten, ook als ze geen zin hebben? Of breng je hen net iets bij door naar hun gevoel te luisteren en hun eigen tempo te respecteren? Er is (gelukkig) niet één juiste manier om met dit soort complexe situaties om te gaan, maar wel verschillende opties met elk hun voor- en nadelen. Ik zou daarom vooral aanraden de tijd te nemen om even stil te staan bij welke aanpak er het best bij jouw kinderen en jouw ouderschap past, want dat is uiteindelijk vaak waar het om draait.”