“Co-ouderschap is nu veel complexer, ik hoor dat overal”, galeriste Sofie Van de Velde (48) over kunst, corona en co-ouderschap

Kan kunst de wereld redden? Sofie Van de Velde juicht creativiteit in deze tijd alleszins toe. “Het virus legt ons een hoop grenzen op. Trek die open, denk out of the box en gá.” Dit alles weliswaar volgens de regels van de viruskunst: in je kot. Haal wasco, verf, krijt, potlood en stift uit de kast. Kladder en klieder. Op papier, op de stoep, op een van de muren thuis. “Vraag dat laatste misschien eerst aan je mama of papa”, lacht Sofie. “Maar wat dan nog? Zo’n muur is snel opnieuw geschilderd, hoor.”

Sofie, jij hebt een selectie uit de inzendingen gemaakt. Waarop heb je je gebaseerd?

“Als ik in een jury zetel, kijk ik altijd in reeksen. Dan zie ik of de creativiteit overeind blijft, of dat het een lucky shot was. In dit geval was er telkens maar één werkje. En dus vertrok ik van mijn buikgevoel: raakt dit werkje me?”

“Verder keek ik of ze een eigen stijl hadden. Alle kunstenaars beginnen met een stilleven: ze tekenen een appel na. Het wordt pas interessant is als je daarna zegt: en nu wil ik mijn eigen stijl ontwikkelen, los van de regels.”

Was je blij verrast door de kinderkunst?

“Kindertekeningen toveren altijd een glimlach op het gezicht, hè. Ik vond de meerderheid een enorme vrolijkheid hebben. Dat geeft aan dat kinderen weinig angst of verdriet ervaren in dit rare tijdperk. Mogelijk weegt corona minder zwaar op hen? Ze worden van school, hobby en vriendjes weggehouden, ze hebben zelfs geen échte paasvakantie nu. Maar ik voel in de meeste tekeningen hun leefwereld en ook veel warmte voor het eigen nest. En dat is geruststellend.”

Tekentalent héb je of kan je het ook aanleren?

“Beide. Je moet het vooral stimuleren. Van onze vier kinderen (Sofie heeft een samengesteld gezin met echtgenoot Steve Brouwers, red.) komt de helft uit het klassieke onderwijs en de andere helft zit op een creatieve school. Maar ik moet hen allemaal stimuleren, hoor. Zelfs als ik aan de meest creatieve zeg: ‘Teken eens iets', vraagt die: ‘Wat moet ik tekenen?’ ‘Een bloem.’ ‘Maar welke bloem?’ (lacht)”

Was je zelf een creatief kind?

“Ik heb twee jaar kunstonderwijs gevolgd, maar mijn tekentalent was te min. Mijn ouders waren galerist en er kwamen bij ons thuis veel kunstenaars over de vloer; te midden van hen voelde ik me nietig. Op mijn zeventiende maakte ik als bijverdienste etalages. Ik werkte met bouwmaterialen, of verfde een hele etalage knalgroen. Dat was míjn manier om creatief te zijn. Ik krijg als galeriste hele dagen portfolio’s, en ik wil dat vooral stimuleren. Nee, die werken eindigen niet allemaal in een galerij, maar blijf vooral verderdoen. Want je kan creativiteit op zoveel manieren gebruiken, ook als leraar wiskunde of winkelbediende. En nu, in coronatijden, helpt creativiteit. Het zorgt ervoor dat je niet in een enggeestige mindset blijft hangen.”

Je bent pedagoge van opleiding. Is creativiteit, ontsnappen in een fantasiewereld, nu een ‘must’, zeker voor kinderen?

“Ik denk van wel. Ook de computer kan daarbij helpen. Neem nu Minecraft. In dat spel moeten kinderen nadenken over patronen en perspectief. Ik weet dat veel ouders daar rigide in zijn – ‘de kinderen mogen niet te veel op de computer.’ Maar in deze periode denk ik: relax. Hun goesting om te creëren primeert. Ze kunnen hun grootouders niet bezoeken, laat hen dan iets tekenen op de stoep voor het rusthuis, of hang een slinger van tekeningen in de bomen van hun voortuin. Het maakt mensen gelukkig.”

Hoe verloopt het momenteel in jouw samengesteld gezin?

“Ik heb twee zonen, van 16 en 18, en Steve heeft een dochter van 17 en een zoon van 19. Steve en ik hebben allebei co-ouderschap met onze ex-partners. Ik ben zelf longpatiënt. We hebben een atypische regeling uitgewerkt voor de kinderen. Veiligheid voor ieder van ons en de maatschappij staat nu voorop. ‘Ach, wat zijn nu een paar weken?’, zegt Steve. De meningsverschillen over co-ouderschap komen nu weer meer tot uiting, voel ik. Je zit met je samengesteld gezin in een bepaald systeem. Nu wordt alles opnieuw in vraag gesteld.”

Hoe pak je het aan met jouw zonen?

“Die wisselen nog elke week tussen mij en hun papa. Maar co-ouderschap is complexer dan ooit; ik hoor het van zoveel mensen. De balans die je opgebouwd hebt is uit evenwicht. Het klinkt misschien ‘Bond Zonder Naam’, maar ik pleit in deze tijd voor extra mildheid en begrip. Ik hoor gescheiden koppels halsstarrig vasthouden aan een ‘wissel om de twee dagen’, maar moet dat echt of kan het ook eens anders? Probeer elkaar te helpen. Als een van de ex-partners thuiswerkt, kan de andere misschien extra bijspringen? We zitten allemaal in hetzelfde bootje. We moeten hier allemaal doorheen.”

Je moet je ex-partner ook meer dan ooit vertrouwen, lijkt me.

“Je moet ervan uitgaan dat de andere de regels even strikt volgt. Je moet elkaar meer dan ooit vertrouwen. Gaat je ex nog bij vrienden langs? Ziet die veel andere mensen? Houdt die voldoende afstand in de supermarkt? In je eigen huis kan je alles controleren. Maar niet bij je ex. Stel dat ik tegen mijn zoon zeg ‘Je mag niet naar je lief’, maar bij zijn papa mag dat wel? Het zijn telkens risico’s. Ik ben niet bang voor corona, maar als ik ziek val, zakt een hele structuur als een pudding in elkaar. Want ik moet ervoor zorgen dat mijn kinderen hun diploma halen, dat er eten is én dat mijn zaak niet over de kop gaat.”

Hoe werd jij eigenlijk longpatiënt?

“Ik heb altijd zware astma gehad. Zelf heb ik nooit gerookt, maar iedereen rondom mij rookte razend veel; mijn ouders en heel die generatie toen. Ik ben in mijn leven al een paar keer opgenomen met een longontsteking. Dat zal heel mijn leven mijn zwakke punt zijn. In het begin van de uitbraak van het

coronavirus had ik plots veel last van mijn longen, ik kreeg geen lucht meer. In een coronacheckcentrum zei men dat het geen corona was, maar wellicht een ander virus of een reactie op de beginnende pollen. Men heeft toen mijn medicatie aangepast en daarna ging het beter. Nogmaals: ik ben niet bang om ziek te worden. Ik heb dit allemaal al meegemaakt, denk ik stoer. (lachje) Mijn grote angst is dat de structuur die ik mijn kinderen nu biedt, wegvalt. En verder hou ik hout vast. Wij zijn voorlopig gespaard gebleven, maar in mijn kennissenkring zijn mensen al geliefden verloren.”

Je hebt twee kunstgalerijen te runnen. Hoe doe je dat?

“Steve en ik werken thuis, elk op een andere verdieping, anders zouden we elkaar toch alleen maar storen. (lachje) We hebben inderdaad twee galerijen te onderhouden en we willen niemand van onze kunstenaars in de steek laten en ons vijfkoppige team op technische werkloosheid zetten. Wij werken veertig uur per week om iedereen aan de slag te houden. We skypen dagelijks met de hele wereld – we werken met galeristen van New York tot in China. Alles draaiende houden is een uitdaging. Tegelijkertijd heb ik twee zonen met leerproblemen. Een van hen zit in zijn laatste jaar secundair onderwijs. Als hij wil slagen, heeft hij mijn hulp nodig. Soms zit ik zes uur per dag naast hem om hem te begeleiden bij taken en een planning op te maken. Dat is euh … zeer vermoeiend. (lachje)”

Als ik tegen mijn zevenjarige zeg ‘We blijven in ons kot’, dan gaat die akkoord. Hoe pak je dat aan met een achttienjarige?

“Op die leeftijd moet je inzetten op dialoog. Je moet het erover hebben, keer op keer. Mijn ene zoons beste vriend hing hier altijd veel rond. Ik heb zijn mama gebeld en we hebben beslist dat alleen zij tweeën samen mogen optrekken. Ze mogen fietsen, wandelen of sporten. De jongens weten dat ze daar geen extra vrienden bij mogen betrekken en we vertrouwen erop dat ze zich daaraan houden. Zo ook met het lief van mijn zoon. Ik heb ook met die mama dezelfde afspraken gemaakt: buiten elkaar zien ze geen andere leeftijdsgenoten.”

Wat heeft het virus jou geleerd, Sofie?

“Ondanks alles ben ik gelukkig. Ik heb het gevoel dat ik alles onder controle heb. En dat er veel tijd vrijgekomen is voor andere zaken. (denkt na) Mijn grootmoeder woont in een rusthuis. Al vier volle weken is ze haar kamertje, van drie meter bij negen meter, niet uit geweest. Als ik ga joggen, passeer ik bij het rusthuis en doe ik een dansje voor haar raam. Hoe klein en belachelijk het ook lijkt: het is zo waardevol. We worden beperkt in ons doen en laten, ja, maar we zoeken andere opties. Een voorbeeld: er zijn mensen die elke dag dat ene brood móéten hebben van die ene bakker. Als die bakker nu dicht is, zijn ze daar ongelukkig over. Dat is menselijk en het zegt hoe hard we vasthangen aan routine. Aan hen zeg ik: stel jezelf eens de vraag wat er precies zo lekker is aan dat ene brood? Zoek eens uit of ze dat elders ook verkopen. Of kan je het brood zelf bakken? Dáár gaat creativiteit voor mij over: zodra je je geest openstelt, zie je mogelijkheden, en kan je er iets moois van maken. De kinderkunst – en dat brood (lacht) – bewijzen het.”

Info

Nog meer zin in creativiteit? Via thewunderwall.com verkoopt Sofie kunst van jonge kunstenaars. Van de opbrengst schenken ze 20% aan de voedselbank.