#boysmom Anke: "Ik heb het al lang afgeleerd om

vragen te stellen over meisjes" Ankes column Anke Michiels

03 juni 2018

17u15 0 Familie Hoe hou je een huishouden, een relatie en me-time overeind? Het leven zoals het is als je veertiger bent: journaliste Anke vertelt. Wat als één van de jongens voor het eerst over verliefdheid praat?

«Mama, wat voel je precies als je verliefd bent?» Een vraag in de badkamer, zo ergens tussen het tandenpoetsen en het aantrekken van zijn pyjama in. Aan mij om de twaalfjarige hier vlak voor bedtijd tekst en uitleg te geven over zo ongeveer het mooiste maar meest complexe gevoel dat er bestaat. «Het is voor iedereen anders. Maar je voelt het wel op het moment dat je verliefd bént», probeer ik eerst, maar zo gemakkelijk kom ik er niet vanaf. Zoon herhaalt zijn vraag. «Maar wát voel je dan?»

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN