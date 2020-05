“Boris verloor zijn vader ook jong. We zijn ons bewust van de vergankelijkheid”: Frances Lefebure over haar jong overleden moeder

Kom, we zetten ons in de tuin – ver genoeg uit elkaar”, lacht Frances die ochtend aan haar voordeur. Hier in het rustige Zwalm hebben zij en acteur Boris Van Severen hun nestje gebouwd. Twee stadsmussen, allebei weggefladderd uit Gent, voelen zich heerlijk thuis tussen de groene velden. Het verse koppel belandde door corona sneller dan verwacht samen onder één dak: “De lockdown heeft voor- en nadelen, zeker?”, glimlacht ze. Terwijl Boris zich in de keuken bezighoudt, luister ik buiten in het gras naar een stralende jonge vrouw met felblauwe ogen. “Kijk, ons huisdier komt voorbijgelopen. (Frances wijst naar een schildpad in de struiken, red.) Hij heet SpongeBob. (lacht)”

Tijdens ons interview komt Boris nog snel een kan water met muntblaadjes brengen. De liefde is hier even tastbaar als de lentezon op ons gezicht, maar we zijn vandaag vooral op visite om te praten over iemand die níét meer in Frances’ leven is: haar mama. Zij stierf veertien jaar geleden aan de gevolgen van een hersentumor. Een akelige vorm van kanker die – ja, zo jammerlijk kan toeval zijn – ook mijn moeder trof op diezelfde jonge leeftijd. Ik weet exact wat Frances bedoelt als ze zegt: “Op het einde kon mijn mama niet meer praten. Opgesloten in haar eigen lichaam. Er kon zoveel niet meer gezegd worden. Daar heb ik het nog altijd wree moeilijk mee.”

Morgen is het Moederdag: vind je dat moeilijk?

“Mijn mama was oorspronkelijk van Antwerpen, wij vierden het dus pas half augustus. (lachje) Maar missen doe ik haar niet alleen op zulke dagen, hè. Hoe vaak denk ik niet: verdorie, hier zou ik supergoed met haar over kunnen praten of nu zou ze me waardevolle raad kunnen geven. Ze heette Lieve, de perfecte naam voor haar. Mijn moeder was zó’n graaf wijf. (lachje) De vrouw met wie al mijn vriendinnen op café zouden gaan om pinten te gaan drinken. Ze was mooi, gevoelig en slim, iedereen hing altijd aan haar lippen. Ze was heel aards en tegelijkertijd toch altijd ergens daarboven in de lucht.”

Wat deed ze in het leven?

“Ze had regentaat lichamelijke opvoeding gestudeerd, maar ze is nooit lerares geweest. Ze vond die turnlessen te chaotisch tijdens haar stage. (lachje) Wel werkte ze op het secretariaat van een school. Zij was van Antwerpen, mijn vader van Oost-Vlaanderen, en ze kozen ervoor om in Gent te wonen. Na de geboorte van mijn jongere zus werd ze huismoeder. Een paar jaar later volgde mijn broer. Ik heb nooit anders geweten dan dat mama thuis was voor ons drietjes. Toen ik tien was, ging ze gezinswetenschappen studeren. Dat was echt iets voor haar. Ze was waanzinnig sociaal, ze kon praten met iedereen – zo maakte ze verbinding met mensen. Ze wilde er zijn voor haar gezin, maar ook voor anderen in de maatschappij. Ze heeft die studies afgemaakt, maar ze heeft niks met dat diploma kunnen doen. Want ze is ziek geworden. Ik was toen een meisje van veertien.”

Hoe ben jij daarmee omgegaan, als tienermeisje?

“Ik wist totaal niet wat ik moest verwachten. Toen ze drie jaar later stierf, was mijn broer elf, mijn zus vijftien, en ik was ‘al’ zeventien. En hoewel niemand dat van mij verwachtte, hield ik me sterk en deed

ik gewoon voort terwijl mijn zus er bijvoorbeeld veel harder van afzag. Daarom, denk ik, ben ik nu pas aan het verwerken wat ik toen niet gedaan heb. Een ouder verliezen is een trauma. En ik ben dat grondig aan het aanpakken.”

Professioneel?

“Zeker. De grootste misvatting is dat mensen denken: er moet iets scheefzitten voordat ik in therapie ga. Dat is niet zo. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen er baat bij kan hebben. Het is zalig om te praten met iemand met wie je totaal geen emotionele band hebt. Als je jezelf durft open te stellen, kan je daarna veel zaken beter plaatsen. Ik ben ­eigenlijk met deze therapie gestart door een ­relatiebreuk zoveel maanden geleden, maar héél snel kwam ik bij mijn verleden als kind terecht.”

En daar botste je op littekens?

“Ik dacht dat de dood van mijn moeder inderdaad een litteken zou zijn, zoals je het mooi benoemt. Pas door er dieper op in te gaan, besefte ik dat het nog altijd een open wonde is. Ik ben mezelf dankbaar dat ik deze stap gezet heb.”

Heb je je tot nu toe altijd sterker voorgedaan dan je was?

“Ergens wel, ja. Een jaar na haar overlijden begon ik op het conservatorium, waar ik mijn beste vriendin Evelien Bosmans leerde kennen. Toen ik bij haar op kot langskwam, ging het toevallig over ‘ouders’, en ik zei: ‘Mijn moeder is vorig jaar gestorven. Maar ça va! Ik ben daar over, hoor!’ Ik begon meteen over iets anders, terwijl Evelien daar met open mond stond. Jaren later zei ze me eens hoe heftig ze dat vond, en hoe fel ze onder de indruk was. ‘Zo’n sterke.’ Dat ‘sterk zijn’ ga je op den duur ook aan jezelf vertellen: ‘Ik ben oké.’ Tot er dus iets in je leven gebeurt dat een en ander triggert, en je voelt: ik kom hier niet gezond uit als ik niet met iemand professioneel ga praten. In het begin wilde ik niet in dat potje roeren, hoor. Ik was bang. Maar ik heb het toch gedaan, het was helemaal niet zo eng als ik dacht. Elke week volg ik een sessie. Ik ben altijd gelouterd na die gesprekken, blij met nieuwe inzichten. Die zijn nog volop aan het indalen. Ik ontdek nu pas hoe de ziekte en de dood van mijn moeder mijn leven beïnvloeden, hoe ze mijn keuzes mee bepalen en me gevormd hebben.”

Ben jij er, als jonge tiener, genoeg geweest voor je zieke mama, vind je?

“Nee. Waardoor ik al die jaren onbewust een enorm schuldgevoel meesleur. Naar heel mijn omgeving toe, zelfs als dat niet eens nodig is. In de therapie is dat een van de punten die fel naar boven komen. Door erover te praten leer ik mezelf vergeven. Elke dag opnieuw. Want om op je vraag terug te komen: waarom moet ik me zó schuldig voelen? Ik was fucking vijftien jaar. Wat kan je meer doen op die leeftijd? (haalt de schouders op) Ik ben niet weggelopen van de realiteit, ik was begaan in zoverre je dat als kind kan zijn, ik ben niet beginnen te rebelleren of met drugs gestart.”

Je hebt je puberteit overgeslagen ook.

“Ik heb inderdaad een stuk van die ontwikkeling gemist. Ik moest nog zoveel beleven toen ik naar het conservatorium vertrok op mijn achttien jaar. Ik had op dat moment al jarenlang een relatie met een jongen, maar door de verandering van omgeving, voelde ik: ik moet losbreken. En dat is een rode draad in mijn leven geworden. Ik kan mij nestelen in iets, ik wil me vooral veilig voelen, maar door een nieuwe impuls kan ik plots voelen: ik ben mezelf aan het beknotten. En dan breek ik uit. Mijn parcours is daardoor al behoorlijk hobbelig geweest. Zoekend. Worstelend. Pas sinds kort voel ik een soort rust. Eindelijk.”

Hoe heeft je mama haar ziekte eigenlijk ontdekt?

“Ze voelde al een hele periode van die rare tintelingen in haar hand. Na een scan bleek dat ze een hersentumor had. Het was pal in de zomervakantie en daar zaten mijn ouders, ons gerust te stellen. ‘De dokters gaan dat wegsnijden en dan is het oké.’ Daarna volgde er radiotherapie. En ergens was er ook nog chemo. Tussen haar ziekte en overlijden zit een tijdspanne van drie à vier jaar. Raar genoeg kan ik niet alle momenten op een tijdlijn zetten. De chronologie is weg. Maar ik herinner me wel veel. Zo was haar operatie tamelijk uniek in ons land op dat moment: ze was wakker tijdens de ingreep en moest praten. Daardoor lichtte er contrastvloeistof op in haar hersenen, en kon de chirurg de tumor lokaliseren en verwijderen. De operatie was zogezegd geslaagd. Ze werd ­genezen verklaard. Maar een paar jaar later bleek dat er toch een stukje achtergebleven was. En dat is weer beginnen te groeien. “Hier kunnen we niet veel meer aan doen …”, klonk het. Zodra het woord ‘terminaal’ viel, is ze heel snel achteruitgegaan. En het allerheftigste? De tumor zat bij haar spraak.”

Dat leidde tot volledige afasie: niet meer kunnen praten.

“(knikt) Verschrikkelijk. Mama was een heel mondige vrouw. Ze kon scherp uit de hoek komen, ze was ad rem en grappig. Een ongelooflijk toffe gesprekspartner. En dan valt uitgerekend haar vermogen om te spreken helemaal weg. Dat begon met rare versprekingen. Daar lachten we mee, hè, in het begin. Dat ze ’samali’ zei in plaats van ’salami’. Maar het werd steeds erger. Op het einde kon ze niks meer zeggen. Geen woord. En dan kan je dus ook geen afscheid nemen. Je kan niks meer bespreken met elkaar. Zij kon niet meer zeggen: ‘Ik wil dit of dat nog voor jou, of ik wens je dat nog toe’. Dat is allemaal niet meer gebeurd. Als ik het vandaag nog ergens wree lastig mee heb, is het daarmee. Dat was voor ons erg, maar voor haar moet het zo frustrerend geweest zijn. Het gevoel dat ze nog zoveel dingen had willen zeggen, maar niet meer kón zeggen.”

Ik vond het, in mijn eigen ervaring, bijna ondraaglijk naar het einde toe.

“Ik ook. Die laatste maanden heb ik soms gedacht – hoe lelijk dat ook klinkt – hoelang moet ze ocharme nog afzien, zeg? Iedereen rondom haar leed pijn en iedereen wist dat het einde naderde. Je zit samen in een soort vacuüm van tijd, wachtend op iets. Maar waarop? Op niets. En tegelijk is er zoveel liefde, hè. De dood brengt je op een gruwelijke manier héél dicht bij het leven.”

Weet je nog hoe ze klinkt?

“Op mijn allereerste gsm had zij de voicemail ingesproken, op een grappig toontje. ‘Ons Ceske is nu niet bereikbaar ...’ Dat heeft nog heel lang op mijn gsm gestaan. Ik kon dat niet wissen, ik wou er geen afscheid van nemen. Maar op een bepaald moment werd het te raar, om haar zo vrolijk te horen. Dat verwijderen was heel heftig. (pauzeert) Amai, zeg. Dit is een herinnering die ik heel diep weggestoken had, en nu pas naar boven komt.”

Ik kan nog altijd niet naar oude videobeelden kijken.

“Ik wil het op een dag graag eens proberen, om haar opnieuw te horen. Ik kijk wel graag naar oude foto’s, zeker uit de tijd dat alles nog goed was. Ik zie haar nog duidelijk voor ogen, ook toen ze ziek was, lachend met zichzelf. Voor de operatie had men bijvoorbeeld een strook haar weggeschoren. Ze had een sluik kapsel, maar door de nabehandeling en chemo kwamen er alleen op dat weggeschoren stukje plots krullen te staan. Zij vond dat zo absurd en we lachten daarmee. Maar mama was een hele fiere, hoor. Ze was het fashion icon van de familie. Ze kleedde zich cool, een beetje edgy. Dat trotse heb ik ook: in deze coronatijd liepen we de eerste week in jogging rond, maar daarna ben ik me weer mooi beginnen te kleden. Al was het om naar de Delhaize te gaan. (lachje)”

Je zit hier ook vandaag in een mooie bloemenjurk.

“Schoon, hè? En nog wel zelf ontworpen en al. (lacht) Ik heb mama’s gevoel voor mode meegekregen en daar ben ik heel blij om. Normaal zou ik vorige maand mijn eerste zelf getekende collectie ‘Frances by Bel&Bo’ voorgesteld hebben tijdens een event. Jammer dat dat nu op een andere manier moet. Ik doe dat soort dingen zelden tot nooit, hoor, maar toen de vraag kwam, heb ik me verdiept in het bedrijf. En dat verhaal klopte: het is een familiebedrijf, begaan met personeel en eerlijke handel. Ik wilde een collectie voor jong en oud, voor alle lagen van de bevolking, betaalbaar en van een goede kwaliteit, en ik denk dat ik daarin geslaagd ben.”

Komt de lockdown op een bepaalde manier goed uit voor jou?

“Wel in de zin dat ik nu tijd heb om aan mezelf te werken. Maar als het leven zo stilvalt, merk je pas hoe hard je als persoon ‘gevormd’ wordt door een breed scala van mensen. Ik vind dat behoorlijk confronterend. Ik loop veel onzekerder rond dan anders. Ik kan ’s morgens opstaan en denken: shit, wie ben ik? Wat doe ik? Wat als dit de toekomst is? Zal dat wel goed komen met mijn job? Als ik binnenkort terugkeer naar de hectiek, neem ik de rust en de nieuwe inzichten méé. Maar ik mis het allemaal, hoor. De drukte. De input van mensen. Ik begin stilletjesaan in cirkeltjes te draaien. Los van wat er in mijn privéleven gebeurt, maak ik niks mee, hè. Te lang stilstaan is nooit goed. Ik ben een en al vóór beweging. Ook letterlijk: ik heb een hometrainer gekocht. Ik zit daar elke dag een uur op. Zalig! (lacht) Lopen kan ik niet, ik heb slechte knieën. Boris en ik gaan vaak wandelen hier in de omgeving. Maar dat is geen sport, hè.”

Je nam begin dit jaar Een goed jaar op. Zitten er nog nieuwe reeksen in de pijplijn?

“Ik zou normaal in de maand april een serie draaien voor VIER – Fuck you very very much – waarin ik de hoofdrol heb. Scenarioschrijver Bert Scholiers heeft de reeks geschreven voor mij, Evelien Bosmans en Daphne Wellens – mijn twee beste vriendinnen. Mogelijk herstarten we op 18 mei, maar evengoed wordt het een jaar uitgesteld. Er waren ook gesprekken om daarna iets van non-fictie te doen, dus de

hele agenda draait in de soep. Dat maakt me wel wat ambetant.”

Als je moet kiezen: acteren of presenteren?

“Ik heb me altijd actrice gevoeld. Door bij Woestijnvis te beginnen is Hotel Römantiek erbij gekomen. Pas toen ben ik me ook als tv-gezicht gaan beschouwen. Daarna volgde Make Belgium Great Again. Ik hoop dat beide naast elkaar kunnen, al blijkt dat een moeilijke combinatie. Als regisseurs me als tv-gezicht zien, denken ze niet meer aan mij als actrice. Terwijl ik het acteren niet kan missen. Ik deed het als klein meisje al. Samen met mijn zus bouwde ik hele filmsets in de kelder. Vandaag bouwen anderen het decor voor mij en word ik er ook nog eens voor betaald. Waanzin!”

Wist je mama dat je actrice zou worden?

“Ik deed al voordracht en dictie toen ze nog leefde. Zij deed zelf ook amateurtheater. Op de Antwerpse Linkeroever, waar ze opgroeide, stond ze bekend als ‘het actriceke.’ Fysiek beschouw ik mezelf als een mix tussen mijn beide ouders, maar met de jaren zijn er steeds meer gelijkenissen met mijn mama. Vooral in onze handelingen, mimiek en manier van praten blijkbaar.”

Boris verloor zijn papa toen hij 15 was en had daardoor het gevoel dat hij vooral ‘snel’ moest leven, omdat het rap gedaan kan zijn.

“Ja, en ik begrijp zijn reactie. Ik weet dat hij zichzelf nooit ‘ouder’ zag worden dan de leeftijd die zijn vader bereikt heeft, en daardoor het gevoel had dat alles snelsnel moest gaan. Zelf heb ik dat niet. Maar net als Boris ben ik me wel heel erg bewust van de vergankelijkheid. Daarin zitten we helemaal op dezelfde golflengte.”

Toen ik zelf 41 werd – de leeftijd waarop mijn mama ziek werd – dacht ik: oef, ik ben nog niet ziek geworden. Ben jij soms bang?

“Ik begrijp je gevoel, ik denk dat ik dat ook zal hebben over enkele jaren. Ik ben niet bang om ziek te worden. Maar heel eerlijk? Er zijn zoveel gelijkenissen tussen mij en mijn moeder dat ik denk: kanker zal ook nog wel bij mij passen. Al klinkt dat vreselijk fout, maar je snapt wel wat ik bedoel.”

Zoals ik soms denk: het is geen kwestie van ‘of’ maar van ‘wanneer’.

“Ja, helemaal. Ik denk dat het een soort bezwering is van onze angst, niet? Zo van: ik kan het maar al beter uitspreken, en hopelijk overkomt het mij dan net níét. Het angstvallig lopen ontkennen dat het ons ‘nooit zal treffen’, lijkt me slechter. Al hoop ik uiteraard, en jij waarschijnlijk ook, op dat tweede scenario.”

Absoluut. Maakte het ook een overtuigd levensgenieter van je?

“Toch wel. Want ik was eigenlijk geen vrolijk kind. Op mijn tiende gaf mijn mama me het boek Filosofie voor jonge denkers – dat zegt genoeg, hè? (grijnst) Ik had altijd een vorm van heimwee, ik was een ‘huiskind’, een piekeraar. Dat is allemaal veranderd door wat er met mama gebeurd is. Ik vind het echt méér dan de moeite waard om er te zijn. Ik vind het leven verschrikkelijk mooi, net omwílle van al haar facetten. Net omdat het zo schoon is dat we blijdschap en verdriet kunnen voelen, en dat we dat met elkaar kunnen delen. Net omdat we zo verliefd kunnen zijn en mensen zo fucking graag kunnen zien.

Dat is prachtig, toch?”

Wil jij op een dag zelf graag kinderen, Frances?

“Maar ja, gij! Iemand vroeg me onlangs: is dat nog een goed idee, kinderen op deze wereld zetten? Maar natuurlijk wel. De gift van het leven is megawaardevol. Je wil toch liever wél bestaan hebben dan niet? Je wil dit toch allemaal gezien hebben? Misschien zijn we er over honderd jaar allemaal niet meer, dat kan. Maar dan nog wil ik hier geweest zijn als mens. Dat is de reden waarom ik sowieso zelf nog een kind wil. Doemdenkers zeggen ‘de wereld zal vergaan’, maar ik zeg: ik kan een kind een liefdevolle omgeving bieden. En dat volstaat.”

Praten over je nieuwe liefdesgeluk doe je niet, maar je bent meer dan happy, zie ik.

“Zeker. Ik voel me fysiek helemaal op mijn plaats hier in Zwalm. Na een leven in de stad doet deze groene omgeving ­ongelooflijk veel deugd. Ik kom hier tot rust en daar zal ik na de lockdown – zo na een drukke werkdag – nog méér van ­genieten, denk ik. Ook in deze relatie ben ik ... thuisgekomen, zeg maar. (stilletjes) Ik wist niet dat dit gevoel bestond. En ik ben daar heel, héél dankbaar voor.”

Je mama zou blij zijn voor je, durf ik te wedden. Hartelijk dank, Frances.