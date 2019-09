Exclusief voor abonnees “Bij kinderen bestaat het taboe rond psychische problemen nog niet” Sara Vandekerckhove

05 september 2019

09u10

Bron: De Morgen 0 Familie Zonder omwegen kinderen vertellen over mentale stoornissen, diagnoses of suïcide. In een nieuw boek waagt Brenda Froyen – auteur, lerares, moeder van drie en ervaringsdeskundige – zich eraan. ‘Bij kinderen bestaat het taboe op psychische problemen nog niet. Zij doen daar niet onnozel over.’

De kans dat je Brenda Froyen tegen het lijf loopt op een symposium over geestelijke gezondheidszorg of op een lezing, debat of workshop érgens in Vlaanderen of Nederland, is reëel. Ook als wij haar spreken, zit ze net in Rotterdam op een groot congres. Sinds haar boek Kortsluiting in mijn hoofd (2014), waarin ze getuigt over haar kraambedpsychose en de traumatische opnames die erop volgden, is ze een veelgevraagd spreker. Temeer nu dat boek in het Engels is vertaald als Psychotic Mum.

