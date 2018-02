"Bestaat dat eigenlijk, een speciale container voor dierbare herinneringen?" Ankes column

Anke Michiels

18 februari 2018

15u01 1 Familie Hoe hou je een huishouden, een relatie en me-time overeind? Het leven zoals het is als je veertiger bent: NINA's journaliste Anke vertelt.

Ik zit op mijn achterwerk in de speelhoek van de kleuter. Rondom mij staan kartonnen dozen vol fotokaders, houten kapstokken en handtassen, een seventies-tv-tafel en nog twee zakken met kledij. Het is vandaag precies een maand geleden dat ze stierf. De inboedel van haar rusthuiskamer is grotendeels weg, maar nog niet helemaal. Het is een laatste werkje, dat ik telkens uitstel. Liefst hou ik alles gewoon bij, dat voelt juister. Of toch minder definitief. Maar er begint een kleuter te morren, omdat hij door al die dozen niet meer bij zijn Playmobil kan.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN