Ankes column: "Eén wandeling door het park en ik ben weer dat kleine meisje aan haar hand" Anke Michiels

27 oktober 2018

27 oktober 2018

Hoe hou je een huishouden, een relatie en me-time overeind? Het leven zoals het is als je veertiger bent: journaliste Anke vertelt. 

Het is dat de lucht anders kleurt. Dat de wind voor het eerst in lange tijd weer wat frisser voelt. Dat het geritsel van bladeren onder mijn voeten zo herkenbaar klinkt. Eén enkele wandeling door het park en ik ben weer dat kleine meisje aan haar hand. Met rubberen laarsjes, een muts op mijn hoofd en een ribfluwelen broek. We huppelen samen door plassen. We plukken met onze nagels bittere velletjes van kastanjes en eten ze op als waren het snoepjes. We rapen bladeren in alle formaten en laten ze thuis drogen tussen een oud telefoonboek. Een paar dagen later plakken we ze met lijm op papier. En tekenen we gezichtjes op het kastanjeblad. Of maken we mannetjes met lijfjes van een beukenblad. 

