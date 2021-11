Fake is in de mode: styliste Hilde toont hoe je je stijlvol kleedt met nepbont en kunstleder

De meest gewilde materialen van het seizoen? Dat zijn zonder twijfel nepbont en kunstleder. Ze lijken net echt, maar zijn veel diervriendelijker dan hun originele variant (en gelukkig ook een pak goedkoper). Hoe ga jij de winter in? Kies je voor aaibaar en zacht met faux fur of eerder voor stoer en krachtig met een lederlook? Of ga je voor beide? Styliste Hilde Geudens tipt je de leukste stukken.

NEPBONT

Zonder faux fur geen winter. Vorige jaar was het al een heuse trend, maar nu is het zeker. Nepbont is here to stay! Deze winter zijn we weer allemaal chic en warm, en dat met een hoge aaibaarheidsfactor.

Volledig scherm Influencer Leonie Hanne © rr

Ook deze dit jaar is de knuffeljas weer een winterse must. Hij is niet enkel lekker warm en comfortabel, hij zorgt er ook voor dat jouw outfit nog veel hipper wordt.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Gezien in Kopenhagen. © rr

De pluizige winterjas kenden we al, maar daar horen dit jaar ook bijpassende accessoires bij. Een bontsjaal is genoeg om een outfit meer cachet te geven. Mooi met kerst straks, maar net zo chic voor dagelijks gebruik. Ruil jouw handtas in voor een knuffeltas. Dat is luxe met een hoge aaibaarheidsfactor. Als jouw teddyjas toch je warm is, kan je kiezen voor een knus mouwloos vest voor over je jurk, blazer of jas. Maak je outfit helemaal af met een fluffy hoedje. Dat geeft niet alleen warmte, het staat ook héél leuk.

1. Bontsjaal bol.com, 22,70 euro.

2. Knuffeltas Zara, 25,95 euro.

3. Mouwloos vest Mango, 99,99 euro.

4. Hoedje Barts, 39,99 euro.

NEPLEDER

Voor wie het nepbont allemaal wat te snoezig is, is er dit seizoen ook een stoere tegenhanger: nepleder. Lekker krachtig en prachtig. Ook de lammy coat (een eeuwige winterklassieker) verschijnt steeds vaker in imitatieleer en -bont. Wij hebben hem alvast op onze ‘wish list’ gezet voor de feesten. Een sterspeler in je garderobe is de leren jurk in een geraffineerde kleur. Wil je dé balans tussen hard en zacht? Combineer dan een lederen rok met een wollen trui.

Volledig scherm Gezien in Parijs. © rr

1. Lammy coat Zara, 79,95 euro.

2. Leren jurk Caroline Bliss, 280 euro.

3. Lederen rok, Taifun, 99,99 euro.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Influencer Caro Daur © rr

De pufferjas was al erg populair, maar in een nepleren look scoort hij nog hoger. Jeans hebben we al genoeg. Daarom kiezen we deze winter massaal voor een nepleren broek. Om de ultieme herfstlook te krijgen combineer je lange leren handschoenen en een mantel met opgestroopte mouwen.

1. Pufferjas Stradivarius, 45,99 euro.

2. Nepleren broek, Brax, 109,95 euro.

3. Leren handschoenen, NA-KD, 28,95 euro.

Lees ook: