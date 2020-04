Experte consumentengedrag waarschuwt voor shopverslaving door coronastress: zo kom je de lockdownperiode door zonder financiële kater

Nina Voor sommigen is een uitstapje naar de supermarkt momenteel het spannendste op hun to-dolijstje, en ook onlinewebshops zien dat we en masse van alles en nog wat in huis halen. Maar dat koopgedrag kan weleens gevaarlijk aflopen. “Veel mensen hebben de neiging om zich door de crisis extra te verwennen, maar shoppen mag geen strategie worden om onze coronastress te verslaan, want dan loert een shopverslaving om de hoek”, aldus consumentengedragexpert aan de VUB Malaika Brengman. Zij deelt dan ook graag haar beste tips om de lockdownperiode niet af te sluiten met een blanco rekening.

1. Plan je boodschappen

“Maak een boodschappenlijst zodat je niets vergeet en probeer geen onnodige extra’s in je winkelkar te leggen. Compensatie zoeken voor negatieve gevoelens zoals stress door allerlei lekkers te kopen doet even deugd. Maar het leidt gauw tot schuldgevoelens, waardoor je in een vicieuze cirkel terecht kan komen, wat dan weer verslavend werkt.”

2. Bedenk wanneer je wil winkelen

“‘s Morgens is geen ideaal moment omdat iedereen dan klaarblijkelijk naar de winkel wil, waardoor er lange wachtrijen ontstaan die voor extra stress kunnen zorgen. Tijdens de middag boodschappen doen, als het wat minder druk is, blijkt doorgaans een beter idee. Raadpleeg voor je vertrekt ook even de “Shop Safe”-app, die realtime informatie geeft over hoe druk het is in je plaatselijke supermarkt. De website www.covid-solidarity.org kan je dan weer gebruiken om boodschappen te laten doen of om zelf boodschappen te doen voor iemand anders.”

3. Let op de prijzen

“De crisis weegt bij velen onder ons ook op financieel vlak. Daarom is het een goed idee wat meer op productprijzen te letten en vooral op de eenheidsprijs per kilo of liter. Grote volumeverpakkingen zijn namelijk niet altijd goedkoper. Kijk ook naar de producten onderaan in de rekken, die zijn vaak een stuk minder duur. En durf ook eens huismerken of witte producten uit te proberen.”

4. Koop lokaal

“Als je niet wil dat ze uit het straatbeeld verdwijnen, winkel je in deze moeilijke tijden ook beter bij de lokale kleinhandel. Of ontdek de korte keten en koop rechtstreeks van een lokale boer. Ook online kies je beter voor lokaal, want we hebben er alle belang bij dat lokale handelaren deze crisis goed doorstaan. Een overzicht van Belgische webshops vind je op de website www.webshopsvanbijons.be.”

5. Let op voor koopverslaving

“Er is niets mis met wat online shoppen om de zinnen te verzetten. Maar let op dat dit niet uit de hand loopt. Winkelen mag geen weerkerende coping-strategie worden om met ‘coronastress’ om te gaan. Want dat kan lijden tot een ware koopverslaving met alle negatieve gevolgen van dien. Zoek hulp mocht je merken dat je je koopwoede niet langer onder controle hebt.”

